فرهنگ سازی و آموزش شهروندان مهمترین کمک به مدیریت پسماند است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور ظهر دوشنبه در نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت در گرگان، گفت: در بحث پسماند، فرهنگ سازی و آموزش شهروندان از مسائل مهم و تاثیر گذار است و باید در این بخش برای تفکیک زباله در مبدا تلاش بیشتری شود.

بصیری پور اظهار کرد: حوزه پسماند قوانین خوبی دارد که اجرای کامل این قوانین به موفقیت در این بخش پسماند و زباله کمک می کند.

وی خواستار ایجاد زیرساخت لازم برای فرهنگ سازی در حوزه پسماند شد و گفت: متولیان و مسئولان امر باید زمینه اجرای کامل قوانین این حوزه و نیز فرهنگ سازی و آموزش شهروندان و ترغیب آنان برای تفکیک زباله از مبداء را فراهم کنند.

وی بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته در حوزه مدیریت پسماند را از عوامل تاثیر گذار در پیشرفت این بخش عنوان کرد و گفت: کشورهای دنیا در زمینه تکنولوژی های پیشرفته و نظرات کارشناسان علمی موفقیت های خوبی داشته اند و باید در این رابطه از تجربیات آنان استفاده کرد.

بصیری پور تصریح کرد: باید با فضاسازی موثر و فراهم کردن زمینه‌های آموزشی این صنعت مهم را در جامعه نهادینه کنیم، ۴۰ هزار شورا و ۱۱۷ هزار عضو شورا در کشور مشغول فعالیت هستند که می‌توانند بازوان قوی برای نیروهای اجرایی کشور باشند.

وی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در مدیریت پسماند و در حوزه شهرها و روستاها را مهم دانست و افزود: برای ورود بخش خصوصی و استفاده از توانمندی های بالای این بخش باید برخی مباحث و جاذبه های این حوزه از جمله بازار فروش، حجم سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی طرح های مدیریت پسماند از سوی شوراها و شهرداری ها به روشنی تبیین شود.