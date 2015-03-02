برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه دربیت نماینده ولی فقیه درلرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد برگزار می شود.

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجلس سوگواری شهادت بانوی دو عالم ام الائمه حضرت فاطمه زهرا(س) از دوازدهم اسفند ماه سالجاری به مدت سه شب همراه با نماز مغرب و عشا در محل بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام مومنی یادآور شد: در این راستا از عموم برادران ایمانی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت دعوت می شود در این مراسم معنوی که همراه با اقامه نماز جماعت، مداحی و سخنرانی است شرکت کنند.