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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۲

برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه دربیت نماینده ولی فقیه درلرستان

برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه دربیت نماینده ولی فقیه درلرستان

خرم آباد - مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد برگزار می شود.

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجلس سوگواری شهادت بانوی دو عالم ام الائمه حضرت فاطمه زهرا(س) از دوازدهم اسفند ماه سالجاری به مدت سه شب همراه با نماز مغرب و عشا در محل بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام مومنی یادآور شد: در این راستا از عموم برادران ایمانی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت دعوت می شود در این مراسم معنوی که همراه با اقامه نماز جماعت، مداحی و سخنرانی است شرکت کنند.

کد مطلب 2509866

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