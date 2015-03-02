شرکت ها با ورود در حوزه دانش بنیان از حمایت دولت بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به همراه فرماندار ساوجبلاغ ابتدا به یک گلخانه بزرگ تولید بذور هیبرید رفتند که با استفاده از دانش بومی و تلفیق بذور ایرانی و خارجی توانسته اند به دستاورد بزرگ علمی در تولید بذور صیفی جات دست یابند.

بررسی و حمایت از جوانان و پژوهشگران این بخش و وعده حمایت دولت از این مجموعه از مهمترین مواردی بود که مورد تاکید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور قرار گرفت.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بخش دوم بازدید خود از مرکز ۱۰۰ هکتاری مرکز تجارت غلات که کاملا دانش بنیان است، از تمهیدات دولت و حمایت از این بخش که قند مایع کشور را تامین خواهد کرد خبر داد.

وی افزود: ایده های جدید باید اتفاق بیفتد و این چیزی است که مهم است و ما به دنبال آن هستیم.

شرکت‌های دانش بنیان پس از شناخته شدن می‌توانند تسهیلات دریافت کنند

سورنا ستاری هدف از این بازدید ها را وارد کردن شرکت های بزرگ در حوزه دانش بنیان بیان کرد و گفت : یکی از ضعفهای بزرگ ما در سالهای گذشته حضور شرکت های بزرگ در حوزه دانش بنیان است که باید این فرایند را برای صاحبان صنایع فرهنگ سازی کنیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهورافزود: شرکت های بزرگ با ورود در حوزه دانش بنیان از حمایت های مالی دولت بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه جا انداختن مفاهیم جدید در این حوزه نیازمند کار و زمان بیشتر است افزود: بسیاری از زیر ساخت‌ها‌ی فکری را باید تغییر داد.

وی با اشاره به وجود قوانین مدرن در کشور افزود: در یک سال اخیراتفاقات خوبی در حوزه اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفته است.​