مخالفت انگلیس با واگذاری میادین نفت و گاز به روسیه

به گزراش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "اسپاتنیک"، اداره انرژی و تغییرات اقلیمی انگلیس از مزایده ۱۲ میدان نفت و گاز در دریای شمال بریتانیا به شرکت "لتروان" روسیه مخالفت کرد و این مخالف در راستای تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا، آمریکا و متحدانشان تحریم‌های ضد روسی را از بهار سال ۲۰۱۴ میلادی در بخش‌های انرژی، بانکداری، دفاعی و همچین افراد خاص روس تبار، بر روسیه اعمال کرده‌اند.

در همین حال این تحریم‌ها، صادرات تجهیزات مرتبط با حفاری در آبهای عمیق به روسیه و اکتشاف و تولید نفت در نواحی قطب شمال توسط این کشور و همچنین اجرای پروژه‌های نفت "شیل" در روسیه را ممنوع می کند.