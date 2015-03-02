شهردار اندیشه سریعتر انتخاب شود/مدیریت شهری با مردم در تعامل باشد

حجت الاسلام سید علی مروج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رونق فعالیت های اقتصادی در اندیشه گفت: متاسفانه طی سال گذشته فعالیت چندانی در شهر اندیشه صورت نگرفت به جز طرحهایی که از سالهای قبل در دست احداث بوده و ادامه داشته است که امیدواریم به زودی به بهره برداری نزدیک شوند، اما انتظار می رود با توجه به مراکز تجاری قابل اهمیتی که در این شهر مستقر است، فعالیتهای اقتصادی رونق بیشتری پیدا کند و اهتمام مسئولان باید بر این مهم معطوف شود.

این مسئول ادامه داد: در مورد زیرگذر فاز پنج نیز که همچنان نیمه تمام مانده، دلیل اصلی اختلافاتی است که با مالکین زمینهای اطرف وجود داشته و موجب تاخیر در تکمیل این زیرگذر شده است.

امام جمعه شهر جدید اندیشه بیان کرد: شهرداری و شرکت عمران اندیشه به عنوان دو فرصت اقتصادی قوی در منطقه هستند که امیدواریم با وجود این دو نهاد بزودی شاهد افتتاح پروژه هایی همچون آرامستان، بیمارستان و فرماندهی انتظامی در شهر باشیم چراکه نیازهای شهر اندیشه به چند دسته از جمله بیمارستان، آرامستان، زیرگذر، مجموعه های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی ... تقسیم می شود که باید به طور عادلانه در فازهای مختلف شهر احداث شود.

مروج همچنین در زمینه تعیین شهردار اندیشه متذکر شد: شهردار را امام جمعه تعیین نمی کند و این مقوله بر عهده شوراها است، امام جمعه در این میان تنها از باب راهنمایی معیارهای انتخاب و انتصاب فردی صالح را به شوراها گوشزد می کند.

این مسئول افزود: اولین وظیفه قانونی شوراها تعیین شهردار است لذا باید شوراها به این امر واقف باشند و شهرداری را انتخاب کنند که شهروندان از شخصیت و اقدامات وی رضایت کامل داشته باشند تا برای رسیدگی به مشکلات خود به دفتر امام جمعه مراجعه نکنند و با شهردار در تعامل و همکاری باشند.

مردم در روزهای آغازین نوروز، حرمت ایام فاطمیه را نگه دارند

وی ضمن تقدیر از اقدامات شهردار سابق ادامه داد: وی در بعد فرهنگی و اجتماعی اقدامات ارزنده ای انجام داد اما قابل ذکر است که هر شخص نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد که شهردار سابق نیز به اندازه توان و ظرفیت خود تلاش و پشتکار داشت اما اینکه تلاش و پشتکار ایشان مطلوب مردم و شهروندان اندیشه بود یا نبود را باید از کارشناسان پرسید.

امام جمعه شهر اندیشه همچنین خاطرنشان کرد: برای دهه بصیرت برنامه های متنوعی از سوی ستاد نماز جمعه در نظر گرفته شده است، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز در فرهنگ مردمان شیعه جایگاه خاصی دراد و این روزها، ایام شادی و سرور شیعیان نیست از آنجایی که مردم مسلمان کشورمان ارادت خاصی به ائمه اطهار (ع) دارند بطور قطع ایام فاطمیه که روایت دوم آن در روز چهارم فروردین ماه است، ایام سوگواری مردم خواهد بود و این مساله در دید و بازدیدها رعایت می شود.