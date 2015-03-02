به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی رضوی با اشاره به منویات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر سپردن امور اقتصادی به دست بخش خصوصی و خروج دولت از اقتصاد، گفت: به نظر می رسد موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ به این معنا که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی ایران مشخصه های خاص خود را دارد، چرا که ایران ام القرای جهان اسلام بوده و تنها حکومت شیعی را در اختیار دارد.

رئیس کمیسیون بازرگانی ائتلاف ایرانی آباد، افزود: دلیل اینکه صهیونیست‌ها و آمریکا با ایران مقابله می کنند، جایگاه والای کشورمان است که بنابراین به نظر می رسد در تمامی جوانب اقتصادی و از جمله فعالیت های بخش خصوصی باید این خصوصیات اقتصاد ایران لحاظ شود.

وی تصریح کرد: سئوال اینجاست که آیا دولت قدرت اجرا کردن تمامی منویات نظام را دارد، در حالی که ابزار محدودی در اختیارش است، بنابراین بخش خصوصی خلاق و البته متدین و متعهد باید وارد عمل شده و در اقتصاد نقش آفرینی کند.

به اعتقاد رضوی، یک مدیر دولتی به لحاظ قوانین و مقررات پیش رو دچار مشکلات بسیاری است و به همین دلیل بخش خصوصی به دلیل اینکه درگیر قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی نیست، می تواند اقتصاد را در اختیار گیرد.

وی اظهار داشت: جایگاه ایران اگر چه یک جایگاه ویژه است اما اقتصادش مورد تحریم قرار گرفت و علی‌رغم اینکه برخی در ابتدا تحریم‌ها را کاغذ پاره عنوان کردند اما برای آن، هیچ گونه برنامه ریزی نداشتند تا ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را به نحوی در اقتصاد هزینه کنند که اگر تحریم شدیم اقتصاد به شکل فعلی تحت الشعاع قرار نگیرد.

رضوی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی در شرایط تحریم کار عملیاتی صورت ندادند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید دولت را برای عدم برنامه ریزی در شرایط تحریم به چالش می کشید تا دنیا نتواند با لابی صهیونیست‌ها، اقتصاد ایران را متزلزل کند و مشکلات معیشتی برای مردم به وجود آورد.

وی ادامه داد: صهیونیست‌ها بر این باور بودند که با تحریم اقتصاد ایران می توانند تورم را بالا برده و با فشار به معیشت مردم آنها را روانه خیابان‌ها کنند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران یک نظام آرمان گرا است و البته انقلاب اسلامی روی کار آمده که به مردم فشار وارد نشود و همه افراد از سطح کیفیت بالایی در زندگی برخوردار باشند.

رضوی معتقد است با فعال شدن بخش خصوصی، بقیه اقشار اجتماعی نیز منتفع خواهند شد و البته اتاق‌های بازرگانی باید کلونی های قوی اقتصادی را کنار هم جمع کرده و لابی اقتصادی قوی تشکیل دهند تا بتوانند در مقابل تحریم ها، آنها نیز وارد عمل شده و حتی برخی کشورها نیز تحریم کنند.

رئیس کمیسیون بازرگانی ائتلاف ایرانی آباد، خاطرنشان کرد: سئوال اینجاست که چرا متدینین باید وارد انتخابات اتاق شوند در حالی که آنها در کنار تدین، تعهد هم دارند و انقلاب، ارزش‌ها و وجوه اسلامی را در خود نهفته دارند، ضمن اینکه ثروتمندانی که خمس و زکات خود را پرداخت می کنند، به اقشار ضعیف جامعه نیز بهره می‌رسانند و اقتصاد رونق می گیرد.

رضوی گفت: خصوصی سازی به این دلیل به توفیق لازم دست نیافت که کار به دست افراد متعهد سپرده نشد، اگر چه برخی ثروتمندان و متدینین جرأت بروز ثروت خود را ندارند و این ترس را در خود دارند که ممکن است آنها را افرادی فاسد بدانند در حالی که به نظر می رسد وجود شبه دولتی‌ها در عرصه اقتصاد، اوج فساد به شمار می رود.

وی معتقد است بانک‌ها باید وام‌های ۳ تا ۷ درصدی به مردم بدهند، چرا که وام‌های کلان ۳۰ درصدی جامعه را ربوی می کند.

رضوی معتقد است اتاق بازرگانی محل زایش ثروت است و در تمام دنیا افراد در جهت منافع ملی در اتاق های بازرگانی گام بر می دارند، بنابراین جمع شدن ثروتمندان متدین و متعهد در اتاق مقدمه تشکیل زاویه اقتصاد اسلامی در مقابل لابی صهیونیست‌ها است و البت جایگاه اتاق را باید از حد اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران فراتر دانست.