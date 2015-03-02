هیئت تجاری آبادان به عمان اعزام می شود

غلامرضا اکبری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای آینده یک هیئت تجاری از آبادان به منظور افزایش مبادلات تجاری به عمان اعزام می شود.

وی افزود: استقبال تجار و بازرگانان برای حضور در کشور عمان مطلوب بوده است تا جایی که حدود ۱۵ نفر برای این سفر ثبت نام کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان با اشاره به میزان سطح روابط کشور ایران و عمان تصریح کرد: روابط کشور ایران و عمان بسیار عالی است.

اکبری زاده با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری کشور عمان در ایران مستلزم ارائه ظرفیت ها و پتانسیل ها به این کشور است، تاکید کرد: بعد از ارائه ظرفیت ها و توانمندی های این منطقه، افراد و شرکت هایی که در عمان هستند برای سرمایه گذاری در خوزستان همکاری لازم را انجام می دهند.

وی وجود سازمان منطقه آزاد اروند را برای آبادان یک فرصت ویژه عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد اروند می تواند فرصت هایی را در راستای حضور فعالتر تجار و بازرگانان سراسر کشور در این منطقه فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان ادامه داد: از مسئولان آبادان انتظار می رود تعامل بیشتری را در راستای رفع موانع و مشکلات صادرات داشته باشند.

اکبری زاده عنوان کرد: صادرات نقش تعیین کننده ای را در موضوع بودجه دارد به همین دلیل چنانچه تعامل مناسبی بین مسئولان آبادان وجود داشته باشد می توان موانع صادرات را رفع کرد.