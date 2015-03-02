پیشروی نیروهای زرهی و مردمی عراق از محور طوزخُرماتو به شرق تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغد پرس، خالد الخزرجی عضو کمیته امنیتی در استان صلاح الدین از پیشروی نیروهای زرهی از محور طوزخُرماتو به سوی ناحیه العلم در شرق تکریت خبر داد.

وی افزود: نیروهای زرهی به همراه نیروهای مردمی از محور طوز خُرماتو به سوی ناحیه العلم در حال پیشروی هستند و نیروهای امنیتی و مردمی در همه محورها درحال پیشروی هستند و تلفات سنگینی به داعش وارد کرده اند.

یک منبع وابسته به عملیات صلاح الدین از هلاکت حامد السبع البدری ملقب به ابوخلدون مسئول انتحاری های تکریت و پسر عموی ابوبکر البغدادی خبر داد و بیان کرد: داعش امروز در تکریت متحمل تلفات سنگین شده است.

یک منبع وابسته به پلیس تکریت از انفجار دو بمب کار گذاشته شده در جاده بغداد-کرکوک خبر داد.