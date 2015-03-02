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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

«کبوتری ناگهان» اجراخوانی می شود/ روایت حال و روز زنان اندرونی

«کبوتری ناگهان» اجراخوانی می شود/ روایت حال و روز زنان اندرونی

نمایشنامه «کبوتری ناگهان» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی احمدرضا حجارزاده 16 اسفندماه در تماشاخانه استاد فنی‌زاده اجراخوانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجراخوانی نمایشنامه «کبوتری ناگهان» نوشته محمد چرمشیر با کارگردانی احمدرضا حجارزاده، روز شنبه شانزدهم اسفندماه، ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه استاد فنی‌زاده برگزار خواهد شد.

اجراگران این اثر نمایشی مهری زندی، سحر صنیعی، الهام مهرپرور، سوده فارانی، فاطمه خدابنده‌لو و مهرآسا صمدی خواهند بود. سایر عوامل نیز عبارتند از: سمیرا رحیمی مشاور کارگردان، نوشین نامی دستیار کارگردان، سمیه میرزایی طراح چهره‌پردازی، ساناز دریایی عکاس، سارا حدادی مدیر روابط‌ عمومی و الهام مهرپرور طراح پوستر و بروشور.

کبوتری ناگهان

در خلاصه داستان نمایشنامه «کبوتری ناگهان» که روایت حال و روز زنانِ اندرونی در خانه‌ای قجری است، آمده: «نزهت‌جهان» نمی‌تواند برای «فروغ‌حشام» فرزندی به دنیا بیاورد. از این‌رو، شوهرش زنی دیگر به نام «صنم‌رشتی» اختیار کرده است. دده‌های خانه ـ هر کدام به نحوی ـ غصه حال و روز نزهت‌جهان را می‌خورند و واگویه‌هاشان را با او نجوا می‌کنند.

حجارزاده پیش از این، چهار فیلم کوتاه با عناوین «عشق‌بازی یا چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و مرگ را دوست بدارم»، «برداشت»، «فرشته من» و «حرف» را کارگردانی کرده و برای فیلم «حرف»، جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از ششمین جشنواره عکس «دوربین دات نت» به دست آورده است.

کبوتری ناگهان

علاقمندان برای تماشای اجراخوانی نمایشنامه «کبوتری ناگهان»، می‌توانند روز شنبه شانزدهم اسفند، ساعت ۱۹:۳۰ به نشانی خیابان انقلاب(به سمت شرق)، نرسیده به میدان فردوسی، ابتدای خیابان ویلا، کوچه مراغه، پلاک دو، طبقه سه، تماشاخانه استاد فنی‌زاده مراجعه کنند.

کد مطلب 2509907
آروین موذن زاده

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