«کبوتری ناگهان» اجراخوانی می شود/ روایت حال و روز زنان اندرونی

به گزارش خبرگزاری مهر، اجراخوانی نمایشنامه «کبوتری ناگهان» نوشته محمد چرمشیر با کارگردانی احمدرضا حجارزاده، روز شنبه شانزدهم اسفندماه، ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه استاد فنیزاده برگزار خواهد شد.
اجراگران این اثر نمایشی مهری زندی، سحر صنیعی، الهام مهرپرور، سوده فارانی، فاطمه خدابندهلو و مهرآسا صمدی خواهند بود. سایر عوامل نیز عبارتند از: سمیرا رحیمی مشاور کارگردان، نوشین نامی دستیار کارگردان، سمیه میرزایی طراح چهرهپردازی، ساناز دریایی عکاس، سارا حدادی مدیر روابط عمومی و الهام مهرپرور طراح پوستر و بروشور.
در خلاصه داستان نمایشنامه «کبوتری ناگهان» که روایت حال و روز زنانِ اندرونی در خانهای قجری است، آمده: «نزهتجهان» نمیتواند برای «فروغحشام» فرزندی به دنیا بیاورد. از اینرو، شوهرش زنی دیگر به نام «صنمرشتی» اختیار کرده است. ددههای خانه ـ هر کدام به نحوی ـ غصه حال و روز نزهتجهان را میخورند و واگویههاشان را با او نجوا میکنند.
حجارزاده پیش از این، چهار فیلم کوتاه با عناوین «عشقبازی یا چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و مرگ را دوست بدارم»، «برداشت»، «فرشته من» و «حرف» را کارگردانی کرده و برای فیلم «حرف»، جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از ششمین جشنواره عکس «دوربین دات نت» به دست آورده است.
علاقمندان برای تماشای اجراخوانی نمایشنامه «کبوتری ناگهان»، میتوانند روز شنبه شانزدهم اسفند، ساعت ۱۹:۳۰ به نشانی خیابان انقلاب(به سمت شرق)، نرسیده به میدان فردوسی، ابتدای خیابان ویلا، کوچه مراغه، پلاک دو، طبقه سه، تماشاخانه استاد فنیزاده مراجعه کنند.
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