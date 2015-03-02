فعالیت ۲۸ پست هلال احمر برای راهنمایی مسافران در قم

محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام عید نوروز ۲۸ پست ثابت و سیار در سطح شهر قم برای راهنمایی مسافران و زائران در قالب طرح ایمنی و سلامت نوروزی و با شعار «بیگدار به جاده نزنیم و ظریف برویم» از ۲۷ اسفندماه تا ۱۵ فروردینماه به فعالیت میپردازند.
وی افزود: سایت اینترنتی سفر سالم در ایام نوروز دایر میشود که کلیه اطلاعات سطح شهر از جمله پیامهای عمومی، کمکهای اولیه، نقاط سیاحتی و گردشگری، آدرس اکیپهای طرح ایمنی سلامت، نقاط حادثه خیز استان و غیره در آن ارائه میشود.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر قم عنوان کرد: جشنواره ملی عکس و فیلم بشر دوستی برای مسافران نوروزی برگزار میشود.
وی افزود: بسته آموزشی - امدادی و ترافیکی در ایام نوروز به مسافران اهدا میشود که شامل نقشه راههای ایران، پیامهای هشدار دهنده، امدادی و ترافیکی، تهیه لوح فشرده صوتی با مضامین ایمنی و سلامت مسافران، برپایی فضای دوست دار کودک میشود.
مصباحی گفت: لوح فشرده دوستانه حاوی ۱۴ قطعه آهنگ کودکان با مضامین اهداف هلال احمر به مسافران و زائران نوروزی اهدا میشود.
وی بیان کرد: چهار خیمه نماز تحت عنوان هلال معرفت با حضور روحانی در خیمهها از یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از نماز برای پاسخگویی به مسائل شرعی و اقامه نماز جماعت برپا میشوند.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم با بیان اینکه چهار ایستگاه سلامت برای تست قند خون و فشار خون در ایام نوروز برپا میشود، عنوان کرد: پروژه سحاب مخفف کلمه سامانه حرکتهای امدادی و بشر دوستانه جهت ارائه خدمات امدادی به خانوادههای ساکن در بوستانها اجرا میشود که در این طرح ۶ دوچرخه سوار به اجرای طرح میپردازند.
مصباحی بیان کرد: پستهای عید نوروز کد گذاری شده و به هر پستی کدی تعلق گرفته و شهروندان و مسافران میتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را بر فعالیت این پستها به سامانه ۱۰۰۰۱۴۷ اطلاع رسانی کنند.
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