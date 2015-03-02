نصف شهرستان رامشیر وقف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طباطبایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با موضوع طرح آرامش بهاری در سوگ یاس نبوی اظهار كرد: دو سال است كه یك سری طرح ها را در راستای اجرای نیات واقفین در كشور برگزار می كند. طرح مهر تحصیلی و دست های مهربانی از جمله این طرح ها بوده و چون یكی از نیات مرحومه نظام مافی رسیدگی به دانش آموزان نیازمند است به همین دلیل امروز یك برنامه منسجمی را در رامشیر داریم كه با تخصیص ۵۰۰ میلیون ریال ۲۵۰ كارت هدیه ۲۰۰ هزار تومانی در بین افراد واجد شرایط تقسیم می شود.

وی افزود: در این دو طرح همچنین ۵۰ میلیون ریال در قالب ۵۰ كارت هدیه ۱۰۰ هزار تومانی برای توزیع میان ایتام نیازمند و واجد شرایط اختصاص یافته است.

طباطبایی با تاكید بر اینكه سازمان اوقاف و امور خیریه امین واقف است، عنوان کرد: هدف از این اجراها این است كه مردم و مسئولان متوجه شوند اگر مستاجران اوقاف ریالی را پرداخت می كنند همه باید در راستای اجرای نیت واقف هزینه شود.

مدیركل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان تصریح کرد: تمام سعی و تلاش اوقاف این است كه در برابر امانت واقفان به درستی عمل كرده تا نیات واقفان به نحو احسن اجرا شود. یكی دیگر از طرح های اوقاف زیارت عتبات عالیات است و اعزام افراد در كشور سهمیه بندی شده است. اعزام ۳۰ فروردین سال آینده صورت گرفته و سهمیه خوزستان ۹ نفر است. افرادی كه تا امروز به زیارت عتبات عالیات مشرف نشده اند و یا اینكه خادم بقعه و مساجد هستند در اولویت قرار دارند. سفر عتبات عالیات اوقاف یک هفته ای بوده و موقوفه منصوریه در بهبهان یكی از نمونه های وقف در زمینه سفر عتبات عالیات است.

وقف در رامشیر

طباطبایی در خصوص وقف بودن شهرستان رامشیر در استان خوزستان نیز گفت: سه دانگ از شهرستان رامشیر وقف است و عده ای به دنبال این هستند كه موقوفه را از وقف خارج كنند. متاسفانه بسیاری از ساكنان این شهرستان حاضر به انعقاد قرارداد با موقوفه و پرداخت حق وقف نیستند. برخی ها سئوال می پرسند كه مشكل موقوفه رامشیر چه شد در حالیكه موقوفه خودش مشكل گشا است اما برخی ها با قصد و نیات مشخص درصدد خروج وقف از وقفیت هستند كه با این كار نه تنها مشكلی را رفع نمی كنند بلكه ایجاد مشكل هم می كنند.

وی ادامه داد: بسیاری از شهرهای ایران وقف هستند. به عنوان مثال شهر خدابنده زنجان به صورت شش دانگ و یا مشهد مقدس بیش از ۹۵ درصد وقف هستند. به صورت كلی موقوفه هیچ مشكلی را برای مردم ایجاد نمی كند و آنها ضمن انجام كارهای روزمره و معاملات خود تنها باید حق موقوفه را به اوقاف پرداخت كنند.

۱۵ اسفند بزرگترین رویداد قرآنی كشور

مدیركل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان عنوان کرد: آزمون نهایی طرح حفظ قرآن كریم جمعه ۱۵ اسفند ماه با ملاحظاتی شبیه كنكور سراسری در كشور برگزار شده و بزرگترین رویداد قرآنی ایران به لحاظ گستردگی است. در ۳۲ بقعه خوزستان این آزمون برگزار شده و تا كنون ۱۴ هزار نفر برای شركت در این آزمون ثبت نام كرده اند. آزمون در سطوح مختلفی از جمله ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء برگزار می شود.



وی ادامه داد: در این رویداد آزمون مفاهیم و حفظ موضوعی برگزار می شود. اوقاف برای هر دو آزمون مفاهیم و حفظ موضوعی كتابچه ای را چاپ و در اختیار شركت كنندگان قرار داده است. نتایج آزمون دو هفته بعد اعلام می شود.

تجلیل از مقام آوران كشوری مسابقات حفظ قرآن

طباطبایی همچنین تصریح کرد: در دوره قبل مسابقات حفظ كشوری ۱۲ نفر از استان خوزستان به عنوان برنده های ویژه هستند. به سه نفر از این افراد سفر عمره، چهار نفر سفر عتبات عالیات و مابقی هم مشهد مقدس تعلق می گیرد. این مسابقات سراسری در تبریز برگزار شده بود.

وی در خصوص برنامه های نوروزی اوقاف استان خوزستان نیز گفت: امسال چهارمین سالی است اوقاف در ایام نوروز طرح آرامش بهاری را در بقاع متبركه اجرا می كند. تبدیل بقاع به قطب فرهنگی، ارتقا سطح فكری و فرهنگی، خدمت رسانی مطلوب و ایجاد علاقمندی در زائران از جمله اهداف اجرای این طرح هستند. طرح فوق در ۸۱ بقعه استان اجرا می شود.

مدیركل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان افزود: در ایام نوروز در ۱۸ بقعه استان، خیمه های معرفت برپا شده و این خیمه ها هر كدام میزبان پنج، سه و یا یک مبلغ دینی هستند. برای اجرای طرح در این خیمه ها تعداد ۵۰ مبلغ از قم به استان اعزام می شود. برپایی ایستگاه های صلواتی، برپایی غرفه عفاف و حجاب، اقامه نماز جماعت، فراهم کردن محل اسكان موقت برای زوار، اجرای مسابقات فرهنگی روزانه با ارائه جوایز و اجرای برنامه های مناجات و ادعیه از جمله برنامه های اجرایی در ایام نوروز سال آینده هستند.

طباطبایی همچنین گفت: مراسم سوگواره نبوی را از ۲۸ اسفند سال جاری تا شش فرودین سال آینده در استان برگزار می كنیم. ترویج فضائل و سیره حضرت فاطمه (س)، ترویج خطبه فدكیه به عنوان منشور دفاع از ولایت، اقامه عزای آن بزرگوار و معرفی ویژگی های شخصیتی از جمله اهداف برگزاری این مراسم است. در ۶۷ بقعه استان مراسم سوگواره برگزار شده و برای این مراسم ها ۵۲ مبلغ از قم در بقاع حضور پیدا می كنند.

وی افزود: طرح آرامش بهاری از ۲۹ اسفند تا ۱۵ فروردین در استان اجرا می شود. همچنین صبح روز شهادت همزمان با سراسر كشور در حرم علی ابن مهزیار اهوازی برنامه عزاداری برگزار می كنیم. بعدازظهر شهادت نیز همایش رهروان یاس نبوی در تمام بقاع و به صورت شاخص در بهبهان برگزار می شود.

طباطبایی اظهار کرد: تجمع سادات فاطمی را در شب شهادت در بقاع سبزقبای دزفول و علی ابن مهزیار اهواز داریم. همچنین مراسم شام غریبان، خطبه فدكیه و اطعام ایتام هم در استان برگزار می شود.