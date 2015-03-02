خبرگزاری مهر قزوین در جشنواره دین در رسانه های محلی اول شد

به گزارش خبرنگار مهر،در مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره دین در رسانه های محلی که ظهر دوشنبه باحضور مدیران کل تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد استان قزوین در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، خبرگزاری مهر در بخش گزارش خبری موفق به کسب رتبه نخست این جشنواره شد.

خبرگزاری مهر با مجموع شش گزارش با موضوعات دینی، مرثیه های ترکی، سنت غبارروبی، آئین شب قدر، حجاب و عفاف در آموزه های دینی، شب عاشورا در این دوره از جشنواره شرکت کرده بود که پس از بررسی هیئت داوران توانست در میان 32 گزارش رسیده به این جشنواره رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

همچنین در این بخش خبرگزاری های حوزه و فارس به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش مقاله نیز هفته نامه امید البرز رتبه نخست را کسب کرد و هفته نامه های حدیث و فروردین امروز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.

در بخش داستان هیئت داوران هیچ برنده ای را برای رتبه اول انتخاب نکرد و رتبه دوم این بخش به روزنامه ولایت رسید و هفته نامه اندیشه زلال نیز رتبه سوم بخش داستان جشنواره دین در رسانه های محلی را کسب کرد.

همچنین در بخش شعر، داوران هیچ اثری را حائز رتبه برتر تشخصی ندادند و جایزه رتبه دوم این بخش به هفته نامه افق آینده رسید و نشریه مادران و دختران نیز رتبه سوم بخش شعر را کسب کرد.