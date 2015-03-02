نشست فطانت با دانشگاهیان برای بهبود شرایط بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی تخصصی با اساتید دانشگاه شهید بهشتی، راهکار های توسعه بازار سرمایه را بررسی کرد.

این نشست در راستای ارتباط سازمان با اساتید و اندیشمندان دانشگاهی با هدف تبادل نظر و همفکری در خصوص مسایل بازار سرمایه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی با محوریت راهکارهای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش این بازار در تامین مالی شرکتها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین دستاوردهای بازار سرمایه در زمینه سامانه های الکترونیکی برای حاضران در جلسه ارایه شد و نظرات حاضرین در خصوص بهبود این سامانه گرفته شد. در پایان بازدیدی از زیرساخت های داده ای و شبکه ای سازمان و همچنین کتابخانه و مرکز نگهداری پایان نامه های سازمان بورس به عمل آمد.

این جلسه با حضور محمد فطانت ریاست سازمان و نایب رئیس هیات مدیره سازمان برگزار شد. براساس برنامه سازمان بورس، اینگونه نشست‌ها با اساتید دانشگاه های مختلف به طور منظم برگزار خواهد شد.