معلمان پژوهنده برتر ملی و استانی خوزستان تجلیل شدند

غلامحسین عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه معلم پژوهنده از جمله دستاوردهای خوب و مهمی است كه در وزارت آموزش و پرورش اجرا می شود تا معلمان بتوانند با كمك آن از طریق بهره گیری از شیوه های پژوهشی نسبت به شناخت مسائل پیرامون و ابداع شیوه های نوین در شیوه های آموزش خود حساسیت بیشتری به خرج داده، شرایط موجود را بهتر تحلیل كرده و با پشتوانه علمی اظهار نظر كنند و بر اساس یافته های خود در كلاس درس به وظایف محوله خود بپردازند.

وی افزود: در هفدهمین برنامه معلم پژوهنده در استان خوزستان كه از مهرماه سال ۹۲ آغاز شد و تا پایان تیرماه ۹۳ ادامه داشت، بیش از هزار و ۳۰۰ گزارش تحقیق از سوی معلمان پژوهنده به دبیرخانه پژوهشكده تعلیم و تربیت استان خوزستان ارسال شد كه این طرح های پژوهشی متعدد ارسالی از سراسر خوزستان از تیرماه تا مهرماه سال ۹۳ از طرف اعضای هیئت های علمی دانشگاه، اساتید آموزش و پرورش و نخبگان تعلیم و تربیت در سه سطح استانی، منطقه ای و ملی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رئیس اداره تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش خوزستان داوری های انجام شده در این سه سطح به گونه ای بود كه در بخش اول نخست وضعیت كاندیداها در سطح ملی و استانی مرود ارزیابی قرار گرفت كه در مجموع در این دو سطح ۱۲ طرح كه به صورت مشترك از تعداد ۳۰ معلم پژوهنده تهیه شده بود به وزارت آموزش و پرورش ارائه شد كه در نهایت سه نفر از سوی وزارت به عنوان منتخب در سطح ملی معرفی شدند.

عبادی عنوان كرد: همچنین نزدیك ۲۲ نفر در سطح استانی و از بقیه آثار بیش از ۱۵۰ طرح را در سطح سوم یعنی منطقه ای به عموان برگزیده معرفی كردیم.

وی ادامه داد: جشنواره ارائه یافته های معلم پژوهنده ملی و استانی با حضور معلمان پژوهنده در كلیه مناطق، كارشناسان پژوهنده و پژوهشگران هیئت علمی حوزه پژوهش در تاریخ ۱۱ اسفندماه در پژوهشكده تعلیم و تربیت خوزستان برگزار می شود كه در این همایش پنج مقاله برتر ارائه می شود و از بیش از ۳۰ پژوهشگر برگزیده در سطح ملی و استانی تقدیر به عمل می آید.