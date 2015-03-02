به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از تدابیر هوشمندانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، تاسیس کمیته امداد به‌عنوان دومین نهاد انقلابی بود که این مهم ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد.

وی ادامه داد: بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی در سطح جامعه به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های کمیته امداد است که به منظور ارتقای سطح جامعه هدف خود در این زمینه، کمک‌های مختلف مادی، معنوی و فرهنگی را ارائه می‌کند.

سرپرست کمیته امداد استان بوشهر از برپایی یک هزار و ۵۰ پایگاه جشن نیکوکاری در استان بوشه خبر داد و اضافه کرد: برنامه‌های جشن نیکوکاری در سال جاری با شعار اکرام فاطمی و شور نیکوکاری به مناسبت تقارن با دهه اول فاطمیه برگزار می شود.

وی افزود: از مجموع یک هزار و ۵۰ پایگاه جشن نیکوکاری که امسال در سطح استان برگزار می‌شود ۵۰۰ پایگاه در سطح شهرها و روستاها برپا می‌شود و ۵۵۰ پایگاه نیز در سطح مدارس استان مستقر می‌شود.

لطفی از همکاری بسیج، صداو سیما و مساجد در برپایی این پایگاه‌ها خبر داد و افزود: سال گذشته بالغ بر یک میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان جذب منابع در جشن نیکوکاری بوده است که بین نیازمندان توزیع شد.

سرپرست کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان ساخت: ۳۰ هزار ۳۴۰ خانوار که شامل ۶۸ هزار ۹۵ نفر می‌شوند تحت حمایت کمیته امداد استان هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: منابع مالی این نهاد شامل کمک های مقام معظم رهبری، دولتی، موسسات خیریه، صنادیق صدقات، زکات و... می باشد.

لطفی ادامه داد: ۴۷ درصد خانواده‌های تحت حمایت مرد سرپرست و ۵۳ درصد از خانوار تحت حمایت زن سرپرست هستند و در این راستا با توجه به وظایف سنگین تربیت فرزندان و معیشت خانواده به این افراد خدمات ویژه ای به این افراد ارائه می‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی تا کنون دو هزار ۳۴۵ دانشجو و طلاب علوم دینی و چهار هزار ۴۷۳ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد هستند که از خدمات مختلف تحصیلی، فرهنگی، آموزشی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.