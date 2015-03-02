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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

ابتکار مطرح کرد:

تخصیص ردیف اعتباری احیای تالابها/ تاکید بر حق آبه تالابی

تخصیص ردیف اعتباری احیای تالابها/ تاکید بر حق آبه تالابی

رامسر - رئیس سازمان حفاظت محیطی زیست کشور از تخصیص ردیف اعتباری برای احیای تالابهایی که دچار آسیب شدند، خبر داد.

معصومه ابتکار در حاشیه افتتاح ساختمان مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان تخصیص اعتبار برای احیای تالابها در کشور گفت: برای تالاب بختگان، انزلی، پریشان، تالاب بین المللی هامون و هوراالعظیم و شادگان اعتباراتی پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر توجه بر حق آب تالابهای کشور گفت: حق آبه تالاب در شورای عالی آب مورد تاکید قرار گرفته است و باید مدیریت پایدار برای تالابها پیش بینی کنیم.

ابتکار افزود: تالاب گاوخونی با حیات زاینده رود و تالابهای شادگان و هورالعظیم با حیات کارون و حفظ زیست بوم و رودخانه ها ادامه حیات می یابند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه مهمترین اعتباری که برای تالابها باید پیش بینی شود، اعتبار آبی است گفت: مهمترین بخش در این زمینه همکاری کشاورزی است و کشاورزانی که ر کنار تالابها زندگی می کنند باید بدانند که حیات تالابهاف کشاورزی و رودخانه به حیات منابع آبی زیرزمینی بسته است.

وی تصریح کرد: اگر چرخه منابع آبی حفظ شود می توانیم در رسیدن به اهداف موفق باشیم و اعتبارات درنظر گرفته برای هر تالاب مختلف است و بر اساس ضرورت و برنامه مدیریتی پیش بینی شده درنظر گرفته شده است.

ابتکار به نقش و کمک دفتر منطقه ای مرکز کنوانسیون بین المللی رامسر اشاره کرد و گفت: این مرکز به دلیل ارتباطات و ساز و کاری که با سازمانهای بین المللی دارد می تواند در حفاظت تالابها مهم است و همکاریهای بین المللی نشانه قوت کشور ماست.

وی با تخصص های موجود در کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: دفتر منطقه ای گامی برای تحکیم مناسبات بین کشورهای منطقه و گامی در جهت بهبود صلح، بهبود محیط زیست منطقه ای است.

وی اظهار امیدواری کرد که مرکز منطقه ای با حمایت دستاندرکاران با موفقیت کارش را پیش برد و یاد بگیریم در همه کشورها چگونه از تالابها و محیط زیست حمایت کنیم.

در سفر معصومبه ابتکار به مازندران دفتر منطقه ای مرکز کنوانسیون رامسر افتتاح شد.

کد مطلب 2509917

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