انفجار تانکر بمبگذاری شده در شمال سامراء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: بر اثر انفجار تانکر بمبگذاری شده در منطقه شیخ محمد در شمال شرق سامراء یک نفر شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از تسلط نیروهای مردمی و امنیتی و پلیس بر مجتمع مسکونی در جنوب منطقه الدور در 25 کیلومتری جنوب شرق تکریت پس از درگیری با داعش خبر داد.

این منبع تاکید کرد: در این درگیری ها دهها نفر از تکفیری ها کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

منبع مذکور از خنثی سازی بیش از 18 بمب کار گذاشته شده از سوی تروریستها خبر داد.