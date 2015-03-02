انجام بیش از ۳۹ میلیون ویزیت سرپایی در مراکز ملکی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی همتی افزود: ۴ / ۶۹ درصد از این تعداد، توسط پزشکان عمومی، ۹ / ۲۴ درصد توسط پزشکان متخصص و ۶ / ۵ درصد توسط دندانپزشکان ویزیت شده اند.



وی اظهار داشت: همچنین تعداد ۶۷۶ هزار و ۳۶۳ نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی بستری شده اند که ۱ / ۷۴ درصد اشغال تخت را نشان می دهد.



همتی تعداد موارد جراحی در مراکز ملکی سازمان را ۳۸۰ هزار و ۷۸۴ مورد برشمرد و افزود: از مجموع این عمل ها، ۶ / ۱۶ درصد مربوط به جراحی های بزرگ، ۴ / ۳۱ درصد مربوط به جراحی های متوسط و ۵۲ درصد مربوط به جراحی های کوچک بوده است.



وی گفت: همچنین تعداد ۱۵۷ هزار و ۴۸ مورد زایمان تا پایان ۹ ماهه سال جاری در مراکز ملکی تامین اجتماعی انجام شده است.



همتی تعداد جراحی های سرپایی در ۹ ماهه سال ۹۲ را ۱۹۰ هزار و ۲۶۳ مورد عنوان کرد و گفت: این تعداد تا پایان آذر سال ۹۳ با رشد ۳ / ۱۵ درصدی، به ۲۱۹ هزار و ۳۸۴ مورد افزایش یافته است.



معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تعداد ۸۹ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۳۶ مورد مراجعه به صورت سرپایی در مراکز ملکی تامین اجتماعی انجام شده، اظهار داشت: با در نظر گرفتن تعداد بستری شدگان، بیش از ۸۹ میلیون و ۹۰۱ هزار مراجعه در ۹ ماهه سال جاری به مراکز درمانی سازمان انجام شده است.