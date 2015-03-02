تصویب نقشه راه فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن تفقدي با اشاره به اينکه پژوهش و آموزش دو بال مکمل در دانشگاه ها به شمار می روند و اجرای طرح های تحقیقاتی باید در بستر دانشگاه جاری شود اظهار داشت: با تصويب اين برنامه، برنامه هاي پژوهشي و فناورانه دانشگاه به صورت هدفمند و بر اساس اين نقشه طراحي و اجرا مي شود.

وي خاطر نشان کرد: حمایت از طرحهای تحقیقاتی تولیدی، الزام دانشجویان دکتری پژوهشی به ارائه پایان نامه، گسترش فعاليت شرکت هاي دانش بنیان، حمایت از شرکتهای فناور و حمایت از ثبت اختراعات از دیگر اقدامات انجام شده در این دانشگاه در يک سال اخير به شمار می رود.

تفقدی برگزاری شش کارگاه فناوری، حضور در ۶۲ همایش، ایجاد سه فرصت مطالعاتی و برگزاری ۹ همایش ملی و بین المللی را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

دانشگاه علوم پزشکي مشهد يکي از پنج دانشگاه برتر کشور

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: بر اساس رتبه بندی های وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از پنج دانشگاه برتر در زمینه پژوهش و فناوری در کشور به شمار می رود.

وي با اشاره به ۸۳۵ طرح مصوب و ۴۰۶ طرح پایان یافته پژوهشی در سال ۹۲ گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کسب ۳۲ هزار امتیاز رتبه ۵ کشوری را پس از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان و شیراز به خود اختصاص داده است.

تفقدی با تاکيد بر فعاليت تمامي اعضاي هيات علمي در حوزه پژوهش و تحقيقات خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها دو سوم اعضای هیات علمی در فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه مشارکت دارند که برای دستیابی به اهداف بلند مدت و ارتقاء جایگاه دانشگاه تمامی اعضای هیات علمی باید در حوزه پژوهش و تحقیقات وارد شوند.

استقرار ۲۶ شرکت دانش بنیان درمراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وی با اشاره به فعالیت دو مرکز رشد فناوری دارویی و فناوری سلامت در پژوهشکده بوعلی دانشگاه اظهار داشت: تاکنون ۲۶ شرکت دانش بنیان در این مراکز مستقر شده اند و محصولات مختلفی نیز از این مراکز وارد بازار شده است.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: شرکت هاي دانش بنيان به منظور توليد محصولات فناورانه و کارآفريني در دو مرکز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي و سلامت راه اندازي شده اند. خوشبو کننده و تصفیه کننده هوا، تولید کرم موضعی اسپیرنولاکتونو محلول پاک کننده لاک پاک کن،تولید و فراوری انواع فراورده های دارویی- طعم دهنده های طبیعی، بسته بندی مواد بیولوژیک مورد استفاده در تشخیص و تحقیقات مولکولی، فرولاسیون و تولید بزاق مصنوعی، تولید و تجاری سازی قرص کروسین، پیش ماده دارویی، از جمله فعاليتهاي در حال انجام در شرکتهاي دانش بنيان مستقر در مراکز رشد دانشگاه به شمار مي رود.

حمايت از شرکت هاي دانش بنيان مستقر در مراکز رشد دانشگاه

وی با اشاره به اينکه از شرکتهاي مستقر در مراکز رشد حمايتهاي مالي و معنوي مي شود اظهار داشت: در سال گذشته و در سال جاري بيش از ۱۴ ميليارد ريال از طريق صندوق ثامن به شرکتهاي مستقر در اين مراکز تسهيلات پرداخت شده است.

تفقدي با بيان اينکه توانمند سازي پژوهشگران با رويکرد دانشجويان تحصيلات تکميلي و اعضاي هيات علمي از مهمترين رويکردهاي اين معاونت به شمار مي رود تاکید کرد: در اين راستا از پژوهشگراني که داراي طرح هاي پژوهشي فناورانه و کاربردي هستند به شرط توليد محصول به ميزان ۵۰ درصد از هزينه هاي طرح حمايت مي شود.

تالیف و ترجمه ۳۴ کتاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وی اظهار داشت: در سال گذشته توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ۲۱ کتاب تالیف و ۱۳ کتاب ترجمه شد و بر اساس اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر استان را در حوزه واسپاری کتاب به خود اختصاص داد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به انتشار ۱۷ مجله به زبان انگلیسی و ۷ مجله به زبان فارسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر ۴ مجله دانشگاه در پایگاههای ISI و Pub med نمایه می شود.

دانشگاه علوم پزشکي مشهد پيشگام در زمينه ايجاد زير ساختهاي حوزه فناوري

وی با اشاره به اينکه اين دانشگاه يکي از مراکز پيشگام در ايجاد زير ساخت هاي حوزه فناوري به شمار مي رود گفت: ايجاد مديريت توسعه فناوري، شوراي فناوري، تهيه آيين نامه هاي مرتبط با شرکت هاي دانش بنيان و تبيين ارائه تسهيلات به شرکت هاي متقاضي از جمله اقدامات انجام شده به شمار مي رود که نتايج برخي از آن براي اجرا در ساير دانشگاهها به وزارت بهداشت ارسال شده است.

تفقدي با اشاره به فعاليت مراکز رشد علوم دارويي و فناوري سلامت در دانشگاه افزود: تلاش مي شود که زير ساختهاي لازم براي گسترش طرحهاي پژوهشي فناورانه در دانشگاه فراهم شود و در اين راستا ساخت کارگاههاي نيمه صنعتي محصولات مختلف (جامد، نيمه جامد و مايع)، توليد داروهاي بيو طب و کلين روم سلولهاي بنيادي در حال اجراست.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه دوم کشور در جذب دانشجویان خارجی

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی جذب دانشجویان خارجی و ۲۵ درصدی جذب در دوره های کوتاه مدت گفت: این دانشجویان بیشتر از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس جذب دانشگاه شده اند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه دوم کشور را در جذب دانشجویان خارجی به خود اختصاص داده است.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد از برنامه ریزی برای ایجاد نخستین سازمان همکار یونسکو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد و اظهار داشت: راه اندازی این سازمان همکار در حال حاضر با همکاری گروههای آموزشی در حال پیگیری است.

وی ارتباط با دانشگاههای دیگر کشور ها را یکی ازعوامل اثر گذار در زمینه گسترش تحقیقات و ارتقاء جایگاه کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در سال جاری تفاهم نامه همکاری با چهار دانشگاه، شوراهای مختلف به منظور گسترش تحقیقات مشترک، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری نشستها و همایش های علمی مشترک منعقد شده است.

نصب دستگاههاي جديد در آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تنها آزمايشگاه جامع شرق و شمال شرق کشور به شمار مي رود خاطر نشان کرد: در حال حاضر اين آزمايشگاه با دارا بودن دستگاههاي پيشرفته به عضويت شبکه جامع تحقيقات معاونت علمي رياست جمهوري در آمده است.

تفقدي گفت: در اين راستا در سال جاري دستگاه NMR ۳۰۰ با هزينه اي بيش از ۴۰ ميليارد ريال به منظور گسترش زمينه تحقيقات در آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه نصب و راه اندازي شده است.

وي خاطر نشان کرد: دستگاه آناليز عنصري مواد ، فلوسايتومتر، دستگاه تصويربرداري از حيوانات کوچک، کروماتوگرافي لايه‌ي نازک با کارايي بالا، میکروسکوپ AFM، میکروسکوپ فلورسانس، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تحت حرارت، ميکروسکوپ تونلي روبشي از جمله دستگاههاي تحقيقاتي پيشرفته اي است که در اين آزمايشگاه تا کنون نصب و راه اندازي شده است .

برنامه ریزی برای تاسیس بانک نمونه بافت و سلول در دانشگاه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به برنامه های طراحی شده در راستای افزایش تولید علم در دانشگاه اظهار داشت: ایجاد دو مرکز تحقیقات بالینی، جذب دانشجویان دکترای پژوهشی، برگزاری دوره های توانمند سازی در حوزه اخلاق پژوهشی، تقویت آزمایشگاه جامع تحقیقات و حمایت از پژوهش ها بر اساس بار بیماریها را از جمله برنامه های این دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری به شمار می رود.

تفقدی برنامه ریزی برای تاسیس بانک نمونه بافت و سلول در دانشگاه، تقویب زیر ساختهای پژوهشی، فعال سازی تمامی اعضای هیات علمی در زمینه پژوهش و فناوری و تلاش برای به حداقل رساندن تنگناهای مالی موجود را از دیگر برنامه ها برشمرد.