دستگاه های خدماتی و امدادی در جاده بوشهر - گناوه مستقر می شوند

مرتضی پارسایی فر در گفتگو با مهر اظهار داشت: محور بوشهر ـ گناوه بعضا شاهد صحنه های تصادفات دلخراشی است که گاها به فوت افراد مصدوم منجر می شود.
وی ادامه داد: با این وجود در حال حاضر این محور به ایستگاههای اورژانس، پلیس راه و هلال احمر مجهز نیست و همین امر اعتراضاتی را از سوی شهروندان نیز به همراه داشته است.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار بوشهر بیان کرد: بر همین اساس ضرورت وجود این دستگاههای خدماتی در محور پرتردد بوشهر ـ گناوه، در جلسهای با حضور دستگاههای ذیربط بررسی و مقرر شد زیرساختها و امکانات لازم در این مسیر فراهم شود.
پارساییفر افزود: طبق مصوبه جلسه یاد شده، از تاریخ ۱۵ اسفندماه جاری، اکیپهای ثابت پلیس راه، مرکز فوریتهای پزشکی و هلال احمر در محور مذکور در دو نقطه (چهار راه فراکه) و (چهار راه شیف – حسن نظام) مستقر خواهند شد.
وی اضافه کرد: با انجام این اقدامات از این پس جاده بوشهر- گناوه به شکل شبانه روزی تحت پوشش این دستگاه های خدماتی قرار می گیرد تا در صورت بروز حادثه، به شکل بهتری به شهروندان رسیدگی و ارائه خدمت شود.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار بوشهر گفت: برنامه ریزی استقرار دستگاههای خدماتی فوق به گونهای انجام شده که نه تنها در ایام نوروز بلکه در تمام فصول سال این اکیپ ها در محل های مشخص شده مستقر باشند.
نظر شما