آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، از امروز، دوشنبه، به مدت یک هفته در وین با سخنرانی یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس آغاز می‌شود.

در این نشست گزارش مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌ ها و تاسیسات هسته‌ ای ایران نیز ارائه می شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود درباره ایران در بهمن ماه، تایید کرد که ایران به تعهداتش در چارچوب «برنامه اقدام مشترک»، مطابق توافق موقت ژنو میان ایران و گروه 5+1، عمل کرده، اما همچنان به پرسش های آژانس در ارتباط با ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته ایش پاسخ نداده است.