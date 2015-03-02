به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا،دیدار تیم‌های بنیادکار ازبکستان و پرسپولیس که ساعت 16:30 دقیقه فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود، برعهده داورانی از کشور کره‌جنوبی قرار داده شده است.

اسامی آنها به شرح زیر است:

* بنیاکار ازبکستان - پرسپولیس ایران، ساعت 16:30، ورزشگاه جار

داور: جین دانگ کیم از کره‌جنوبی، کمک‌ها: یونقا کیم و اینسان پارک از کره‌جنوبی، داور چهارم: صالح محمد از بحرین

نماینده AFC: علی طلال از اردن و ناظر داوری: الفدلی سعد از کویت

همچنین الکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به علیرضا اسدی از قضاوت داوران چینی در دومین دیدار نفت تهران در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 2015 مقابل العین امارات خبر داد. اسامی آنها به شرح زیر است:

* نفت تهران - العین امارات، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

داور: های تن از چین، کمک‌ها: ویمینگ هو و جی ما از چین، داور چهارم: دی وانگ از چین

نماینده AFC: سید المصری از سوریه و ناظر داوری: آل عبد نعمه از عراق

همچنین وحید امیری بازیکن شماره 9 نفت تهران در دیدار قبلی نفت مقابل پاختاکور ازبکستان که 5 اسفندماه در تاشکند برگزار شده بود، در دقیقه 41 از سوی داور به دلیل رفتار غیرورزشی کارت زرد دریافت کرد که براساس اعلام کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر و یا مشاهده رفتار اینچنینی از وی، از همراهی تیمش در بازی بعدی این دوره از رقابتها محروم خواهد شد.