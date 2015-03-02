مشکلات معیشتی مردم رفع شود/ لزوم تقویت نظارت در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، ضمن تقدیر از سفر رئیس جمهور به شهر قم اظهار داشت: لازم است ارتباط دولت و مراجع عظام تقویت شود و همچنین تلاش شود مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: باید نظارت بر قیمت‌ها بسیار افزایش یابد و واسطه گری و دلالی در بازار قطع شود.

در این دیدار حجت الاسلام نمازی، مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت نیز ضمن تقدیر از مراجع و دیدار با ریاست جمهور گزارشی از وضعیت سفر رئیس جمهور به شهر قم ارائه داد.