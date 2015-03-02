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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۹

آیت الله نوری همدانی:

مشکلات معیشتی مردم رفع شود/ لزوم تقویت نظارت در بازار

مشکلات معیشتی مردم رفع شود/ لزوم تقویت نظارت در بازار

قم - یکی از مراجع تقلید شعیان با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی مردم رفع شود، گفت: باید نظارت بر قیمت‌ها بسیار افزایش یابد و واسطه گری و دلالی در بازار قطع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، ضمن تقدیر از سفر رئیس جمهور به شهر قم اظهار داشت: لازم است ارتباط دولت و مراجع عظام تقویت شود و همچنین تلاش شود مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: باید نظارت بر قیمت‌ها بسیار افزایش یابد و واسطه گری و دلالی در بازار قطع شود.

در این دیدار حجت الاسلام نمازی، مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت نیز ضمن تقدیر از مراجع و دیدار با ریاست جمهور گزارشی از وضعیت سفر رئیس جمهور به شهر قم ارائه داد.

کد مطلب 2509934

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