رشد ۱۰۳درصدی درآمد موقوفات شاهرود/ اخذ ۸۰ سند مالکیت برای موقوفات

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مجیدی صبح دوشنبه در جمع اصحاب رسانه در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود، ضمن اشاره به ثبت ۲۵ مورد موقوفات جدید طی سالجاری در این شهرستان تصریح کرد: این موقوفات با موضوعاتی از قبیل ازدواج، سیدالشهدا، دانش آموزان بی بضاعت و موقوفات قرآنی بوده است.

وی افزود: تاکنون در شهرستان شاهرود موقوفات عمدتا به موضوعاتی چون سید الشهدا و بقاع متبرکه محدود می شده است اما در سالجاری اداره اوقاف نسبت به جذب موقوفات ازدواج، دانش آموزی و ... اقدام کرده که این امر باعث استقبال عموم نیز شده است.

۱۸۰۰ رقبه برای موقوفات شاهرود آماده شد

این مقام مسئول همچنین با اعلام اینکه اخذ ۸۰ سند موقوفه در شهرستان شاهرود رخ داده است، اظهار داشت: با وجود سیکل اداری و زمانبر اخذ اسناد مالکیت به واسطه بعد جغرافیایی شهرستان و وجود زمین هایی در ابعاد هکتاری، کار ثبت این تعداد سند قابل توجه است.

مجیدی با اشاره به ثبت املاک موقوفه در سامانه VTM، تصریح کرد: از تعداد ۸۰ سند ماخوذه، هفت موقوفه در شهرستان میامی و مابقی در شاهرود قرار دارند و همچنین این موقوفات برای ثبت در سامانه GISنیز آماده هستند که تاکنون یک هزار و ۸۰۰ رقبه برای موقوفات آماده شده است که امیدواریم در دو سال آینده مراحل اکمال آن به اتمام برسد.

وی افزود: با راه اندازی سامانه جدید در اداره اوقاف و امور خیریه تکلیف تمامی زمین های موقوفه اعم از اعصار، اعیان و حدود به طور کامل و جامع مشخص می شود.

کشف ۲۰ موقوفه جدید در شهرستان شاهرود

عضو شورای فرهنگی عمومی شهرستان شاهرود با اشاره به کشف ۲۰ موقوفه جدید در شهرستان، اعلام کرد: اسناد این موقوفات در سالجاری کشف شده است همچنین اداره اوقاف شهرستان نسبت به گشایش ۲۴پرونده حقوقی در این رابطه اقدام کرده است که تا کنون برای ۱۴پرونده، برای احقاق حقوق واقف رای صادر شده است.

مجیدی در رابطه با عملیات عمرانی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود نیز توضیح داد: تا کنون دو هزار متر مربع تعمیرات در بقاع متبرکه از محل درآمدهای اجرای نیات بقاع انجام شده است.

وی افزود: درآمد موقوفات از مستاجران آن دریافت می شود و بخشی از آن برای سرمایه گذاری، امور فرهنگی، مدیریتی هزینه می شود و مابقی آن صرف اعتباراتی برای تعمیرات موقوفات می شود که این حجم تعمیرات از محل این درآمد ها انجام شده است.

رشد ۱۰۳ درصدی درآمد موقوفات

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه درآمد موقوفات شهرستان شاهرود بیش از ۱۰۳درصد رشد داشته است، گفت: تا امروز درآمد موقوفات شهرستان نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و در رابطه با بقاع متبرکه نیز باید گفت، درآمدهای این بقاع ۲۵۵ درصد نسبت به سال پیش رشد داشته است.

مجیدی خاطرنشان کرد: تا کنون از محل درآمد های موقوفات ۵۰۰ میلیون تومان در حوزه های مختلف وقفی مانند دانش آموزان بی بضاعت، ازدواج، موقوفات قرآنی، سید الشهدا و بقاع متبرکه هزینه شده است.

وی ادامه داد: در سال جدید رخداد قابل توجه دیگر سرمایه گذاری و حفظ عین موقوفات است که درآمد آنها در نهایت صرف خرید ۶۵۰ رقبه موقوفه جدید به نام همان واقف و با همان نیات وقف شده است که این اقدام برای نخستین بار در شهرستان شاهرود به انجام رسیده است.

انبار نمک شاهرود و سرمایه گذار جدید

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود در توضیح پروژه های عمرانی این نهاد، اظهار داشت: عمده مراحل اخذ مجوز های قانونی برای پارکینگ طبقاتی میدان حجاب انجام شده و این مکان در ابتدای سال آینده آمادگی کلنگ زنی توسط مسئولان را دارد.

مجیدی، درباره انبار نمک شاهرود نیز توضیح داد: با ثبت این اثر در میراث فرهنگی، سرمایه گذار سابق تمایل خود را برای ادامه کار با شرایط جدید اعم از عدم ساخت و ساز بیش از ۶.۵متر و ... از دست داد لیکن اداره اوقاف نسبت به جذب سرمایه گذار جدید به صورت جایگزین کرده است.

وی افزود: همکاری با سرمایه گذار جدید فعلا در مرحله ثبت قرار داد و طراحی نقشه های جدید است هرچند باید گفت که با توجه به اسناد جدید و عکس های این مکان از سال های دهه ۴۰ مشخص شده است که این انبار به دوره قاجار مربوط نیست چراکه در عکس های انبار نمک در همان سال ها، این مکان مسقف نیست.

حمام حاج تقی شاهرود یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری شمالشرق کشور

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود همچنین درباره حمام مدرسه قلعه (معروف به حمام حاج تقی) نیز تصریح کرد: طراحی های این بنای تاریخی انجام شده است و به جرات می توان گفت که پس از اجرا، این حمام می تواند یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری شمالشرق ایران باشد.

مجیدی افزود: عملیات عمرانی دیگر مجتمع ۳۶ واحدی موقوفه کربلایی حسن خلف کربلایی محمد است که تا کنون با ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده و این مکان در میدان حجاب به زودی مرحله سفت کاری را به اتمام می رساند همچنین درباره کاروانسرای داخل شهر میامی نیز باید گفت این مکان به زودی با جذب سرمایه گذار تهرانی به هتل تبدیل خواهد شد.

ثبت نام ۹۰ خادم افتخاری برای بقاع متبرکه شهرستان شاهرود

عضو شورای فرهنگی عمومی شهرستان شاهرود با اشاره به جذب مشارکت های مردمی در اداره اوقاف و امور خیریه، اظهار داشت: تا کنون ۹۰ خادم افتخاری برای بقاع متبرکه شهرستان ثبت نام شده اند که از این پس در این اماکن به خدمت رسانی مشغول می شوند

مجیدی در توضیح طرح مودت بقاع متبرکه نیز گفت: بالغ بر ۸۰۰میلیون تومان از کمک های غیر نقدی مردمی اعم از ارائه تجهیزات ساختمانی، مصالح ساختمانی و حتی خودروهای شخصی برای بقاع متبرکه و ساخت مساجد جمع آوری شده است.

وی افزود: همچنین در سالجاری ۱۳۰میلیون تومان اعتبار برای موضوعات قرآنی اعم از مسابقات حفظ و قرائت در مرحله استانی وشهرستانی، ۶۰محفل انس با قرآن و ... بدون حتی یک ریال کمک های دولتی و موقوفات و تنها از طریق مردم خیر، هزینه شده است.

طرح های معنوی اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود

این مقام مسئول همچنین با اشاره استقبال خوب مردم از طرح های معنوی و قرآنی اداره اوقاف، ابراز داشت: طرح هایی نظیر آرامش بهاری، ضیافت الهی، یاس نبوی، نشاط معنوی، بصیرت عاشورایی، اکمال دین نبوی، خیمه های معرفت و هفته وقف تنها گوشه ای از اقدامات این نهاد است.

مجیدی خاطرنشان کرد: تا کنون برخی از طرح ها مانند خیمه های معرفت در شهرستان شاهرود انجام نمی شد اما در سالجاری استقبال خوب مردم شهرستان از این طرح ها نشان داد که می توان در برگزاری چنین رویداد هایی سرمایه گذاری کرد.

وی افزود: در سال جاری تنها دو هزار و ۵۰۰ کودک از خیمه های معرفت دیدن کرده اند.

برنامه های پیش روی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود در توضیح برنامه های نوروزی این نهاد، گفت: اردوی جهادی با مشارکت بسیج سازندگی تهران یکی از برنامه هایی است که در روزهای آینده و در منطقه بیارجمند انجام خواهد شد.

مجیدی با اشاره به روستای مری به عنوان روستای هدف این طرح، اظهار داشت: ساخت مسجد در روستای مری به واسطه قرار گرفتن در مسیر طبس، توسط بسیج سازندگی و با حمایت اداره اوقاف و امور خیریه انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین قرار است در طول اجرای طرح دو پزشک عمومی و یک دندانپزشک با حضور در روستاهای بخش خارتوران نسبت به ویزیت افراد نیازمند اقدام کنند.

اجرای طرح دست های مهربان با اعتباری بالغ بر ۲۴میلیون تومان

این مقام مسئول همچنین با اشاره به طرح دست های مهربان، تصریح کرد: این طرح با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال های پیش، انجام می شد، اما در سالجاری اداره اوقاف به تنهایی نسبت به برگزاری این طرح اقدام می کند.

مجیدی خاطرنشان کرد: این طرح از محل موقوفات تصرفی اداره اوقاف و با اعتباری بالغ بر ۲۴میلیون تومان و از محل موقوفات غیر متصرفی به میزان ۱۰۰میلیون تومان اجرا می شود و همچنین باید گفت که از ابتدای سال تاکنون ۱۴میلیون تومان به محرومان کمک شده و مابقی در هفته آینده و به مناسبت فرارسیدن سال نو پرداخت خواهد شد.

وی افزود: تا کنون به بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر نیازمند کمک شده است و همچنین عواید این کمک های خیرخواهانه به افراد بی بضاعت، فقیر، درماندگان، افرادی که اعتیاد را پشت سر گذاشته اند و افراد نیازمند خواهد رسید.

برگزاری سومین دوره رقابت های کشوری حفظ قرآن کریم با حضور ۸۲۷ نفر در شاهرود

عضو شورای فرهنگی عمومی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری سومین دوره رقابت های حفظ قرآن کریم در این شهرستان، گفت: این رقابت ها برای سومین سال پیاپی انجام می شود و تا کنون ۸۲۷نفر از جمله ۳۹۷مرد و ۴۳۰زن در ۱۱ رشته ثبت نام کرده اند.

مجیدی با بیان اینکه رقابت های شفاهی از دوم اسفند ماه جاری در حال برگزاری است، اظهار داشت: از ابتدای خرداد ماه تا کنون بیش از ۳۰ کلاس با حضور ۳۰استاد در این زمینه برگزار شده و روز جمعه پانزدهم اسفند ماه زمان برگزاری آزمون کتبی اعلام شده است که در این روز آقایان در مدرسه طالقانی شاهرود، و خواهران در مدرسه شریعتی این شهر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: این طرح در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ ۱۰میلیون حافظ قرآن کریم برگزار می شود و به افرادی که در هر دو رشته حفظ شفاهی و کتبی حائز حدنصاب شوند، گواهی نامه حفظ قرآن کریم و حضور در طرح ۱۰میلیون حافظ کشوری اهدا خواهد شد.

آرامش بهاری میزبان مسافران و شهروندان در نوروز است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود در توضیح طرح آرامش بهاری ویژه نوروز نیز ابراز داشت: این طرح در چهار محل شامل دهملا به نام بقعه امامزادگان حمید، مجید و مزید، میدان آزادی شاهرود به نام امامزاده محمد دیزج، شهدای گمنام شاهرود به نام همین عزیزان و شهر میامی به نام بقعه امامزاده سیدابرهیم و ارمیای نبی به صورت ایستگاه برگزار می شود.

مجیدی همچنین خاطرنشان کرد: هشت روحانی(شش روحانی از قم و دو روحانی بومی) برای مشاوره در این اماکن حضور خواهند داشت و همچنین غرفه بازی، غرفه کودک، ستاد کنگره شهدا و ایستگاه های صلواتی از جمله بخش های این طرح است.

وی ادامه داد: این طرح در راستای ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و سبک زندگی اسلامی مورد تاکید مقام معظم رهبری برگزار می شود و تا کنون تاثیرات زیادی را نیز به همراه داشته است.

مجیدی در خاتمه و با اشاره به اسکان مسافران نوروزی نیز گفت: اسکان مسافران توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در سه نقطه، امامزاده محمد بسطام، کمپ اسکان امام خمینی(ره) شاهرود و زائر سرای حضرتی دهملا انجام خواهد شد.