ضرورت حمایت از فروشندگان کتاب/ روزآمد سازی منابع کتابخانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی ظهر دوشنبه در ششمین نشست مشترک کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی اهر اظهار داشت: در برنامه های مختلف شهرستانی در طول سال ۹۳ بیش از پنج هزار نسخه کتاب توزیع و اهدا شده است.

وی ادامه داد: طرح انتخاب یک کتاب به عنوان کتاب سال شهرستان و یا ارسباران و اعطای آن در مراسم و مناسبت های مختلف بعنوان هدیه و جایزه در ادارات و ارگان های مختلف شهرستان ابتکاری است که می‌توان به منظور افزایش تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه انجام داد.

زارعی حمایت از فروشندگان کتاب در شهر و برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان را نیز از اقدامات دیگری دانست که در ارتقای سطح کتابخوانی در شهرستان بسیار موثر خواهد بود و برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب شهرستان در سال آتی را از برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر عنوان کرد.

سمندی، معاون فرماندار نیز در این جلسه اظهار داشت: نسل امروز با دنیای مجازی و اینترنت مواجه است و با توجه به گسترش روزافزون دنیای اینترنت باید تلاش کنیم فضای مجازی و رویکرد به مطالعه کتب الکترونیکی را نیز مدیریت کنیم.

وی افزود: برای ایجاد عادت مطالعه باید از سنین کودکی و مدارس آغاز نمود و به مطالعه و نویسندگی در مدارس باید اهمیت داده شود.

سمندی مشکل کنونی جامعه در رابطه با موضوع کتاب و کتابخوانی را عدم رغبت مردم به مطالعه دانسته و نوگرایی و روزآمدسازی منابع کتابخانه ای و جذاب نمودن آنها را در رفع این مشکل مهم و موثر دانست.

در ادامه رحمانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی اهر طی سخنانی به رشد ۱۰ برابری وصول سهم نیم درصدی کتابخانه های اهر از درآمد شهرداری در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته اشاره کرد و عمل به تعهد مالی معدن مس سونگون در قبال کتابخانه های اهر، ‌ورزقان و هریس در جلسه استانی سال گذشته را خواستار شد.