شیوه نامه درجه بندی مدارس هیئت امنایی خرم آباد تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش در محل سالن جلسات فرمانداری ضمن توصیه به همگان برای شرکت در جشن نیکوکاری اظهار داشت: در آستانه نوروز و حضور گردشگران نواحی یک و دو خرم آباد حدود ۸۵ آموزشگاه با حدود ۸۵۰ کلاس آماده اسکان مهمانان نوروزی دارند.

وی با بیان اینکه در محل اسکان از برنامه های جنبی برای معرفی فرهنگ اصیل لرستان به مهمانان نوروزی استفاده شود عنوان کرد: می طلبد که با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهرداری بسته های فرهنگی توزیع و نمایشگاه جنبی به مانند سال گذشته برپا شود.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه با هماهنگی سازمان اتوبوسرانی گردشگری درون شهری برای مسافران نوروزی ساکن در مدارس خرم آباد در نظر گرفته شود ادامه داد: آموزش و پرورش در خصوص ۵۰ کلاس نوساز در ناحیه دو خرم آباد با فرمانداری مکاتبه کند تا اقدامات لازم برای تجهیز این کلاس ها انجام شود.

خجسته پور افزود: همچنین باید با شهرداری، اداره برق و آبفا برای رفع مشکل معابر منتهی به مدارس محل اسکان ماسفران هماهنگی های لازم انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: درجه بندی مدارس هیئت امنایی طرح خوبی بوده اما نیازمند کار کارشناسی است که باید یک کمیسیون از کارشناسان زبده هر دو ناحیه یک و دو و حتی کارشناسان غیر فرهنگی تشکیل شده و شیوه نامه اجرای طرح درجه بندی مدارس هیئت امنایی را طراحی کنند تا در جلسه بعدی شورای آموزش و پرورش مطرح و تصویب شود.

وی ضمن تقدیر از اداره کل نوسازی مدارس برای افتتاح مدارس نوساز و خوب در شهرستان افزود: دبیر شورای آموزش و پرورش یک لیست از مدارس فرسوده که واقعا قابل استفاده نیستند در هر دو ناحیه یک و دو و بخش های تابعه از جمله پاپی، چگنی و بیرانوند تهیه کند تا طی سال ۹۴ یک تامین اعتبار برای بهسازی این واحدهای آموزشی داشته باشیم.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه دانشگاه تربیت معلم نباید از فضاهای آموزشی دانش آموزان استفاده کند خاطرنشان کرد: در این جلسه تصویب می شود که دانشگاه تربیت معلم خوابگاه آموزشگاه راضیه واقع در شهرک حکمت را تخلیه و به آموزش و پرورش ناحیه دو تحویل دهد.