رونمایی از ۶ پوستر شهدای دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از ۶ پوستر شهدای دانشجوی پزشکی در دانشكده پزشكي رونمایی مي شود.

این رونمایی با همراهی دکتر حاجي مير اسماعيل رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، هیات رئیسه، کارکنان، دانشجویان دانشگاه و خانواده معزز اين ۶ شهید انجام مي شود. این گروه پس از رونمايي به صورت عزاداری و سینه زنی به سوی گلزار شهدای گمنام دانشگاه حرکت خواهند كرد.

در اين مراسم به مناسبت سالروز رجعت دو تن از شهیدان گمنام به دانشگاه علوم پزشکی ایران، مزار اين دوشهيد گرانقدر توسط خانواده شهید محمد قاضی غبارروبی و گلباران مي شود. سپس گروه عزادار در مسجد امام حسین (ع) دانشگاه نماز ظهر و عصر را اقامه کرده و اين مراسم پس از سخنرانی و مداحی و صرف غذا بر سر سفره اطعام حضرت فاطمه زهرا (س) به پایان مي رسد.

در این مراسم به سه نفر از حاضرین، سه سفر زیارتی به مشهد مقدس اهدا مي شود.

اين مراسم با همكاري ستاد شاهد و ايثارگر كاركنان و دانشجويان دانشگاه، كانون بسيج جامعه پزشكي و حوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه، بسيج دانشجويي و روابط عمومي دانشگاه برگزار مي شود.