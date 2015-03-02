به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اپلیکیشن هایی که عرضه می شوند مشابه برنامه های کامپیوتری هستند با این تفاوت که از قابلیت نصب روی اسمارت فون ها برخوردارند. اپلیکیشن Facetune، همانند برنامه فوتوشاپ بوده و به رتوش صورت، تغییر و بازسازی خطوط چهره، تیره و روشن کردن صورت و ... می پردازد.

این اپلیکیشن به کاربران اجازه می دهد تا به سادگی تصاویر خود را ادیت کرده و نتیجه دلخواهشان را مشاهده کنند. تغییرات می توانند از جمله ایجاد قاب در اطراف عکس ها، حذف کک و مک، جوش های پوستی، تغییر حالت چشم ها و ... را شامل شوند.

این اپلیکیشن از قابلیت نصب بر روی پلتفورم های اندروید، ویندوز و iOS برخوردار است.