توضیحات ایرانسل در مورد هک سیم کارت/ اطلاعات مشترکان امن است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته اخباری از سوی رسانه های معتبر خارجی منتشر شد که براساس اسناد فاش شده، دو سازمان جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا و ستاد ارتباطات دولت انگلیس با هک کردن شرکت هلندی Gematlo بزرگترین و مشهورترین سازنده سیم کارت در دنیا و سرقت کدهای رمزگذاری داده های سیم کارت ها توانسته اند از سال ۲۰۱۰ به بعد مکالمات میلیون ها مشترک موبایل در سراسر جهان را مورد استراق سمع قرار دهند.
بر اساس اطلاعات موجود در این اسناد افشا شده که مربوط به یک دوره سه ماهه جاسوسی است، بیشترین میزان سرقت اطلاعات از ایمیل های یاهو و جیمیل کارکنان هواووی صورت گرفته و ایمیلهای یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell دومین هدف جاسوسی جذاب آمریکا و انگلیس محسوب می شود؛ جاسوسان آمریکایی و انگلیسی بعد از دسترسی به ایمیل های هدف، آنها را جستجو می کردند تا اطلاعاتی در مورد کلیدهای رمزگذاری سیمکارت ها بیابند.
براین اساس شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: "از طریق گزارشهای رسانهها مطلع شدیم که ظاهرأ تیمی متشکل از جاسوسان ستاد ارتباطات دولتی انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا طی حملات مشترکی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کلیدهای رمز سیمکارتهای شرکت Gemalto و سایر فروشندگان سیمکارت را به سرقت برده است.
بدینوسیله اعلام میدارد امتیان از سامانههای امنیت اطلاعات قدرتمندی برخوردار است که از اطلاعات مشتریان و حریم خصوصی آنها به طور کامل محافظت میکند. ما اقدامات و مؤلفههای امنیتی متعددی را به منظور محافظت از اطلاعات مشتریان در شبکه امتیان تعریف کرده ایم که یکی از آنها پشتیبانی از سیمکارتها است.
در پایان خاطر نشان میسازد به موازات تکامل فناوری در صنعت مخابرات، امتیان با همکاری تأمینکنندگان و شرکایش، بدون هیچ وقفهای به تلاش برای تقویت سازوکارهای اداره و کنترل اطلاعات شبکه خود ادامه خواهد داد."
به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر ارتباطات در واکنش به این موضوع، از بررسی صحت و سقم افشای اطلاعات مشترکان و شنود مکالمات این اپراتور خبر داد.
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