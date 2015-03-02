کسب ۴ مدال کاراته کاهای قم در مسابقات کارگران کشور

علیرضا برخوردار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایندگان کاراته قم در مسابقات کاراته کارگران کشور در ساری روی تاتامی رفتند و موفق به کسب ۲ مدال طلای باارزش شدند.
وی افزود: سعید برخوردار و سعید علیپور دو کاراته کای قمی بودند که در رقابتهای بخش کومیته موفق به کسب مدال طلا شدند ضمن اینکه در این رقابتها دو مدال برنز نیز توسط هادی داود آبادی و سید محسن میرقیصری برای تیم قم بدست آمد.
سرپرست هیئت کاراته قم گفت: در بخش تیمی نیز در بخش کومیته تیم تهران با کسب سه مدال طلا وسه نقره بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم قم با کسب دو طلا و دو برنز نایب قهرمان شد.
برخوردار در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور کاراته کاهای قمی در مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و بیان داشت: تیمهای کاراته استان قم در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و امید راهی مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی فارس میشوند و برگزیدگان این مسابقات به اردوی تیمهای ملی فراخوانده میشوند.
وی عنوان کرد: دوره استاژ ملی داوری کاراته در دو بخش کومیته و کاتا نیز در شیراز برگزار میشود و از استان قم ۳ داور شامل حسن عباسزاده، ابراهیم ماجد ویشگاهی و ابوالقاسم پایدار به این دوره اعزام میشوند.
سرپرست هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: امین شایگان، حمید زنگنه، علیرضا باقرزاده، مرتضی نعمتی، محمود نادرنژاد، علیرضا ابراهیمی، امین خوشگفتار، علیرضا قرنلی، محمدرضا محمدقلی، سید علی مصباحی، امیر نجفی، محمد امین سلطانی، سید محمد مهدی شریفی، علیرضا برخوردار، مسعود اسدیان و رضا خوشدونی فراهانی نفرات اعزامی رده سنی نوجوانان قم را به این مسابقات تشکیل میدهند.
برخوردار افزود: در ترکیب تیم جوانان قم پوریا محمدی، سعید خنی ژور، مهدی پایدار، حسین خوشدونی فراهانی، محمدمهدی عزیززاده، حسن فردوئی، علیرضا نجاتی، علی نجفی، محسن یعقوبی، امیرحسین جانقربان، حمیدرضا فرزانه، محسن حمیدلو، حمیدرضا نجاتی، محمد رجبیزاده، محمدحسن نجفی و مسعود ظهرابی حاضر هستند.
وی افزود: سالار حیدری، سید مهدی حسینی، مهدی حسین جانی، علیرضا قاضی، مهدی علیا، مرتضی عواد نِژاد، علی نجفی، مجید خان عینی، ابراهیم الله یاری، وحید برخوردار و سجاد شمس کاراته کاهای امید قم در مسابقات قهرمانی کشور را تشکیل میدهند و محمود قدیمی و محمود پایدار به عنوان مربی و ابوالفضل آردین به عنوان سرپرست راهی این مسابقات میشوند.
نظر شما