رقابت ۱۰ هزار داوطلب آزمون دکتری تخصصی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این آزمون در روز جمعه ۱۵ اسفند ماه ۹۳ گفت: آزمون دکتری در هفت حوزه شهرستان های تبریز، مراغه و مرند برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: از میان ۹ هزار و ۹۵۳ داوطلب، پنج هزار و ۹۵۰ نفر داوطلب مرد بوده و چهار هزار و سه نفرداوطلب زن هستند.

پورمحمدی افزود: در این آزمون دو هزار و ۶۰۹ نفر در دانشگاه تبریز، هزار و ۹۰۳ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، هزار و ۲۲۹ نفر در دانشگاه مراغه، هزارو ۴۰۰ نفر در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، هزار و ۳۰ نفر در دانشکده فنی و حرفه ای پسران تبریز، هزار نفر در دانشگاه پیام نور تبریز و ۷۸۲ نفر نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به نحوه توزیع کارت های ورود به جلسه گفت: کارت شرکت در آزمون و برگه راهنمای مربوط از روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند تا پنجشنبه ۱۴ اسفند ۹۳ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: آزمون دکتری صبح روز جمعه ۱۵ اسفند ۹۳ در ۵۳ شهرستان و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود و داوطلبان به سوالات تمام دروس شامل زبان خارجی، استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی در مدت مشخص شده پاسخ می‌دهند.

وی ادامه داد: همچنین فرآیند شروع آزمون ساعت هشت صبح بوده و داوطلبین گرامی از آوردن وسایل اضافی (تلفن همراه، ماشین حساب و...) خودداری کنند.

گفتنی است، دانشگاه تبریز به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در استان آذربایجان شرقی، مدیریت برگزاری آزمون سراسری دکتری را بر عهده دارد.