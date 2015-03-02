روزانه حدود ۵۰ هزار تن زباله در ایران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نغمه مبرقعی ظهر دوشنبه در اولین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت، اظهار کرد: سرانه تولید زباله در کشور بالاتر از متوسط جهانی و حدود ۷۰۰ گرم در روز است.

وی با بیان اینکه عدم تفکیک از مبدا یکی از بزرگترین موانع توسعه بازیافت در کشور است، افزود: توسعه بازیافت خصوصا در استان های شمالی کشور یک ضرورت است و منافعی مضاعف و دو سویه به همراه دارد.

مبرقعی تصریح کرد: اعمال سیاست های تشویقی و اعطای تسهیلات می تواند به این فرایند کمک کند و واقعی نمودن بهای کالای بازیافتی می تواند در توسعه این صنعت بسیار موثر باشد.

وی اظهار کرد: لازم است الویت اصلی مبتنی بر کاهش تولید زباله از مبدا قرار گیرد و قیمت گذاری صحیح کالاهای غیر قابل تجزیه می تواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفت: لازم است منافع ناشی از بازیافت به درستی اندازه گیری شود تا از توجیه اقتصادی لازم در سرمایه گذاری اولیه برخوردار گردد.

مبرقعی با بیان اینکه تنها عامل بازدارنده در اشتغال زایی این بخش نیاز به سرمایه گذاری اولیه است، توضیح داد: تنها در سه کشور چین برزیل و آمریکا ۱۲ میلیون نفر در بخش بازیافت شاغلند و میزان اشتغال زایی صنعت بازیافت ۱۰ برابر اشتغال ناشی از فرایند دفن زباله است.

وی با بیان تولید انرژی از پسماند گفت: سالانه ۱۴۰ میلیارد تن پسماند کشاورزی در جهان تولید می شود و از این حجم پسماند می توان معادل ۵۰ میلیارد تن نفت انرژی استحصال کرد.

مبرقعی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ در جهان ۲۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش تولید زباله از پسماند صورت گرفته، افزود: سالانه حدود ۱۱ میلیارد تن پسماند جامد در مناطق مختلف جهان تولید می شود.

وی گفت: این میزان پسماند عامل ایجاد ۵ درصد از گازهای گلخانه ای در جهان است و حجم سرمایه گذاری در صنایع پسماند در جهان، از جمع آوری تا بازیافت، سالانه ۴۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به کارگیری سیاست های تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان به تفکیک زباله می تواند منجر به موفقیت سیاست های توسعه بازیافت در منطقه می شود.

وی با تشکر از دست اندرکاران اجرای این همایش ادامه داد: با توجه به محدودیت های خاص استان های شمالی کشور در زمینه دفن زباله و ضرورت دو چندان توسعه صنایع بازیافت در این استان ها، همایش هایی از این دست به صورت دوره ای و سالانه در سه استان شمالی کشور برگزار می شود.

مبرقعی تصریح کرد: این امر نه تنها منجر به توسعه فرهنگ بازیافت در منطقه می شود و باعث مهم تر شدن این امر و جلب توجه و مشارکت سیاست گزاران منطقه ای در این زمینه خواهد شد.