تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان صدور پروانه در مشهد اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ظهر دوشنبه در پنجاه و هشتمین جلسه علنی در تالار شورای شهرداری با اختصاص اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان صدور پروانه تجدید بنا در مشهد تصویب كردند.

براساس این مصوبه شهرداری مشهد موظف است به منظور تشویق و بازگشایی معابر و بازسازی ساختمان های واقع در مسیر در مناطق کم برخوردار و تشویق مالکان به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تا سقف ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان صدور پروانه تجدید بنا قرار دهد.

در ادامه این تبصره آمده است دستورالعمل اجرایی ظرف مدت سه ماه توسط شهرداری برای تصویب به شورای اسلامی مشهد ارائه کند.

بر اساس یكی دیگر از مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه علنی و رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شهرداری مشهد موظف شد تا درآمدها و سایر منابع بودجه سال ۹۴را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت و در حدود دریافت درآمدها و سایر منابع پس از مبادله موافقت نامه جاری و عمرانی با حوزه های اجرایی و با رعایت تبصره های بودجه مصوب تعهد و پرداخت کند.

همچنین شهرداری مشهد طی مصوبه دیگری موظف شد تا گزارش مالی و تفكیكی كلیه سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری را هر سه ماه یكبار و گزارش تلفیقی را هر شش ماه یكبار به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه كند.

گفتتی است بودجه سازمان ها وشرکت های وابسته به شهرداری مشهد در قالب ۱۹ آلبوم مستقل برای هریک از آن ها به شرح پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد نیز تصویب شد.