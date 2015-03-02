رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم فرهادی، ناصرحاجی زاده ذاکر به سمت سرپرست رئیس مرکز پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی منصوب شد.

در حکم دکتر فرهادی خطاب به دکتر حاجی زاده ذاکر آمده است:

« امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی ریاست پژوهشگاه را برپایه قوانین،سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی ، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری مدیران ، اعضای هیئت علمی و کارکنان گرامی نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.»

وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر وحید چگینی رئیس سابق مرکز پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر ناصرحاجی زاده ذاکر دانشیار مهندسی عمران و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران است. وی پیش از این در دوران اصلاحات طی سالهای 80 تا 85 ریاست پژوهشگاه را بر عهده داشته است.