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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۶

رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی برکنار شد

رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی برکنار شد

رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم فرهادی، ناصرحاجی زاده ذاکر به سمت سرپرست رئیس مرکز پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی منصوب شد. 

در حکم دکتر فرهادی خطاب به دکتر حاجی زاده ذاکر آمده است:

« امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی ریاست پژوهشگاه را برپایه قوانین،سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی ، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری مدیران ، اعضای هیئت علمی و کارکنان گرامی نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.»

وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر وحید چگینی رئیس سابق مرکز پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.  

دکتر ناصرحاجی زاده ذاکر  دانشیار مهندسی عمران  و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران است. وی پیش از این در دوران اصلاحات طی سالهای 80 تا 85 ریاست پژوهشگاه را بر عهده داشته است.

کد مطلب 2509973
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