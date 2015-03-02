پرسپولیس توان بردن بنیادکار را دارد/ تغییرات به این تیم ضربه زد

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس بازیکنان خیلی خوب و سطح بالایی دارد که مقابل لخویا توانایی های خود را به نمایش گذاشته و بازی بسیار خوبی را از خود ارائه کرده است.
وی با اشاره به اینکه این بازی نشان داد عملکرد بد پرسپولیس در گذشته با مشکلات این باشگاه مرتبط بوده است، افزود: بازیکنان و کادر فنی از لحاظ ذهنی آماده نبودند، آنهم به دلیل نوسانات زیاد مدیریتی و مشکلاتی که در باشگاه وجود داشت؛ تغییرات پی در پی و ناخوشایند که در عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشته بود.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، ثبات مدیریت را یکی از دلایل موفقیت باشگاهها دانست و افزود: به عقیده من باید مدیر با برنامه وارد شود، برنامههایی که توسط هیات مدیره تایید شود. همچنین در کارش ثبات داشته باشد و اتفاقات خارق العاده و غیرمنتظره مانند بیماری و یا مسائل این چنینی دلیل تغییر در مدیریت یک باشگاه باشد. همچنین اگر باشگاهی مدیریتش عوض میشود، نباید ساختارآن به هم بریزد. همچنین نیروهای کارآمد و متعهدی در آن حضور داشته باشند و آنها با تغییرات مدیریتی، جیاگاه خود را از دست نداده و با اعتماد به نفس کارشان را پیش ببرند.
وی بار دیگر تاکید کرد تمام مشکلات مدیریتی و مالی در گذشته از عوامل عملکرد بد پرسپولیس در هفتههای گذشته بود و ادامه داد: بازیکن اگر از لحاظ جسمی و فنی در شرایط بسیار خوبی باشد اما از نظر ذهنی و روحی آماده نباشد، نمیتواند قابلیتهای خود را در زمین پیاده کند و در نهایت عملکرد خوبی نخواهد داشت، موضوعی که در گذشته در پرسپولیس وجود داشته است.
معینی برد مقابل لخویا را بردی روحیهساز دانست و افزود: این پیروزی میتواند به شرطی که بازیکنان شرایط خوب خود را حفظ کنند و بیش از حد شادی نکنند، میتواند آغازگر موفقیتهای آینده این تیم باشد. اینکه بازیکنان همچنان به آن پیروزی فکر کنند، نتیجه معکوسی خواهد داشت، پس آنها باید تلاش کنند تا با حفظ تمرکز و اعتماد به نفس برای رسیدن به پیروزی به میدان بروند.
وی درباره بازی با بنیادکار اضافه کرد: نفرات پرسپولیس نباید در این بازی یک لحظه هم تمرکز خود را از دست بدهند زیرا این یک بازی خارج از خانه است و حریف با تفکر حمله و پیروزی به میدان میآید. در این شرایط همبستگی و مهارتهای جسمانی باعث میشود که رسیدن به پیروزی دور از دسترس نباشد.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس ادامه داد: مدیریت صحیح در بعد باشگاه و کادر فنی در این شرایط سخت میتواند بزرگترین کمک را به پرسپولیس کند. آنها چیزی برای پیروزی در هر مسابقهای کم ندارند و آن را در بازی با لخویا ثابت کردند. تنها باید روحیه و ذهنیت خوب خود را حفظ و برای پیروزی بجنگند.
وی در مورد کادر فنی پرسپولیس هم خاطرنشان کرد: باید به کیفیت کار توجه شود تا نتایج زیرا ممکن است تغییرات هم مثبت و هم منفی باشد. باید همیشه به کادرهای فنی فرصت داد، خصوصا اینکه اگر تمام مسائل بیرونی حل شده باشد، آن وقت میتوان از مربی انتظار موفقیت داشت
معینی در پایان گفت: وقتی یک مربی تمام فکرش حل مشکلات بیرونی از جمله مسائل مالی و مشکلات مدیریتی باشد، نمیتواند روی مسائل فنی تمرکز کند، پس نمیتواند تیم را به خوبی هدایت کند، به همین خاطر باید تمام تمرکز و تفکر مربی در مسائل درونی تیم باشد نه مشکلات بیرونی.
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