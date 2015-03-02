کاهش ۵۰درصدی حجم آلایندگی پایتخت در افق ۴ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، در مراسم افتتاح ایستگاه های میدان ولیعصر (عج) و شهرک شریعتی از خط سه مترو تهران ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از همه دست اندرکاران اجرای این پروژه تقدیر کرد و گفت: شاید اگر با یک نگاه عادی و غیر مسئولانه نگاه کنیم، بگوییم کارگران، مهندسان و تکنسین هایی که امروز در مجموعه مترو تلاش می کنند، جمعی پیمانکار و قراردادی هستند که کارشان را انجام می دهند اما انصاف قضیه این است که مجموعه این دوستان برای یک هدف مشخص به منظور خدمت به بندگان خوب خدا، نجات جان شهروندان و سلامت همه اقشار جامعه و مخصوصا کودکان که در این هوای تهران دچار عوارض شدیدی می شوند، تلاش می کنند.

وی افزود: این کار دیگر با پول، مادیات، میلگرد و سیمان قابل قیاس نیست چرا که این در حقیقت یک مجاهدت و تلاش برای بهبود زندگی مردم این شهر به شمار می رود. مخصوصا مردم عزیز ما در جنوب شهر که ما بیش از دیگران خود را مدیون آن ها می دانیم چرا که آن ها مردمانی بی توقع و بی تکلفی هستند که در روزهای سخت همراه انقلاب بوده و از یاوران صدیق اسلام و انقلاب اسلامی در هر زمان و مقطعی هستند.

به گفته شهردار تهران همه کارگران و زحمت کشان در امر توسعه مترو کار خود را مجاهدانه و با همان روحیه جهادی انجام می دهند و در کنار آن مدیران مترو نیز برای تحقق رویکرد صرفه جویی و نگاه به اقتصاد مقاومتی در حوزه مسایل فنی، ساخت و ساختمان تلاش می کنند.

قالیباف یادآور شد: امروز مترو کاملا بومی شده و با حوزه مهندسی کشور عجین شده است به نحوی که ما قادر هستیم مجموعه مترو را طراحی کرده و آن را بسازیم و اداره کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: مردم عزیز در این شهر مطمئن باشند که ما در مجموعه مدیریت شهری، با همه وجود و توان نسبت به تعهداتی که به مردم این شهر داریم، پایبند خواهیم بود. این را هم برای خودمان یک افتخار می دانیم که با همه مشکلاتی که در پیش رو وجود دارد و با آن دست و پنجه نرم می کنیم، به تعهدات خود عمل کنیم.

قالیباف به مشکلات موجود در حوزه مسایل مالی و اعتباری در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: البته نمی خواهم لب به گله و شکایت بگشایم چرا که ما مشکلات و چالش های دولت را هم می دانیم و هیچ توقع بی جایی از عزیزان در دولت نداریم. با این وجود ۵۰ درصد هزینه مترو به عهده دولت است اما امروز سهم بسیار ناچیزی از این رقم پرداخت می شود، از آن طرف به دلیل آنکه به مردم متعهد هستیم که مترو را با سرعتی بیش از گذشته توسعه دهیم، همه سختی ها را به جان می خریم و کار را پیش می بریم.

وی افزود: ما در این مسیر زخم زبان هایی را می بینیم و می شنویم و یادداشت هایی که از مبنا کذب است را در بعضی رسانه ها و روزنامه ها می بینیم اما وقت نداریم تا به این موضوعات بپردازیم و آن ها را جواب دهیم چرا که وقت ما وقف کار ما است. بنا نیست یک مدیر حرف بزند بلکه یک مدیر باید کار انجام دهد. از دیگر سو مردم ما نیز به حدی آگاه هستند و درک و فهم بالایی دارند که در زندگی روزمره خودشان به عنوان افکار عمومی، وجدان جامعه و کسانی که منصفانه ترین قضاوت ها را می کنند، مطمئنا قضاوت منصفانه ای خواهند داشت.

شهردار تهران با تاکید بر این که با همه سختی ها، محدودیت ها و فشارهایی که وجود دارد، هیچ کدام از این موارد مانع انجام کار و تعهد ما به مردم در انجام پروژه ها نیست، تصریح کرد: همه در فشار اقتصادی موجود دارای مسایل، مشکلات و عدم تحقق اعتباراتشان هستند اما مشکلات ما در شهرداری تهران مضاعف است. اگر مشکلات ارزی وجود دارد آن را قبول داریم اما بعضی وقت ها از این گله مند هستیم که چرا قانون اجرا نمی شود؟ قانون صریحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، قانون دائمی بوده و سالیان سال اجرا می شده، اعتبار آن هم ریالی است و این ریال از مردم دریافت شده به خزانه دولت وارد می شود، این پول هم به جهت قانون هیچ محل هزینه ای جز اینکه به سهم شهرداری های در سراسر کشور از جمله شهرداری تهران واگذار کنند ندارد، اما متاسفانه آن را هم واگذار نمی کنند.

وی افزود: این بحث ما با عزیزان در دولت است و انصافا هر موقع آن را منعکس کردم، آن ها گفتند حق با شما است و ما پیگیری و اقدام می کنیم؛ البته بخش هایی را هم پیش بردند اما بخش عمده ای از آن به زمین مانده است. با این وجود به دلیل آنکه ما تربیت شده فرهنگ دفاع مقدس هستیم، معتقدیم کاری که با اخلاص و برای خدا شروع کنیم به زمین نخواهد ماند. همانطور که تاکنون شاهد بوده ایم که با همه مشکلات، کار بر روی زمین نمانده است.

شهردار تهران در ادامه به رویکرد «مدیریت جهادی و اقتصادی مقاومتی» اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی روشن است و دشمنان ما به ناحق به این ملت ظلم می کنند. امروز نیز با همراهی خوب شورای شهر و تلاش مضاعف عزیزان در شهرداری تهران، با همه فشارهایی که بر بخش خصوصی، تعاونی و دولتی وارد است ولی ما با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در ماه پایان سال توانستیم ۱۰۰ درصد بودجه شهرداری تهران را تحقق دهیم. البته طبیعتا بخشی از بودجه وظیفه قانونی دولت است اما بودجه ای که شورای اسلامی شهر تهران بر عهده شهرداری تهران گذاشته است به صورت کامل محقق شده و این جز لطف خدا، تلاش همکاران من و همدلی مجموعه مدیریت شهری چیز دیگری نیست.

وی یادآور شد: به مردم اطمینان می دهم که در حوزه ماموریت های شهرداری هرگز نگران فراز و نشیب ها، مشکلات اقتصادی، فشارهای بحرانی و تحریمی که دشمنان نظام اسلامی به این نظام وارد می کنند نباشند چرا که ما با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم، حتما کارها را با سرعت و دقت پیش می بریم و هیچ تاخیری در کارها نداریم. به عنوان نمونه هم اکنون بقیه کلانشهرها از جمله تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، کرج و قم همه در حوزه مترو تلاش می کنند و امروز شاهد هستید که آن ها با مشکلاتی روبرو هستند، ولی آمارها نشان می دهد که ما در شهرداری تهران با همه این مشکلات، امروز توانستیم نودمین ایستگاه مترو را افتتاح کنیم و حتما در سال آینده نیز هر ماه یک ایستگاه مترو را بی وقفه افتتاح خواهیم کرد.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود آلودگی هوا در شهر تهران را چالشی بزرگ توصیف کرد و گفت: حداقل ما در شهرداری تهران احساس کردیم که باید هر آنچه در توان داریم را مورد استفاده قرار داده و کار را برای مقابله با آلودگی هوا شروع کنیم.برنامه ما در شهرداری تهران این است که بتوانیم در چهار سال آینده با همین ظرفیت، امکانات و اختیاراتی که در شهرداری تهران داریم، با کمک شورای اسلامی شهر تهران حداقل در افق چهار ساله آینده ۵۰ درصد از حجم آلایندگی در شهر تهران را کاهش دهیم.

شهردار تهران تصریح کرد: من معتقد هستم اگر دوستان دیگری هم در خارج از محیط شهرداری این اراده و همت را داشته باشند، می توانیم کاهش آلودگی هوا را بیش از این انجام دهیم. البته بخشی از اقدامات مربوط به حل معضل آلودگی هوا مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی است که در این زمینه به ۳۰ کیلومتر حفاری تونل در شهر و۲۰ کیلومتر بهره برداری قطعی در سال می رسیم و واقعا این یک رکورد جهانی به شمار می رود.

قالیباف با بیان این که هم اکنون شهر به جایی رسیده است که نیازمندیم تغییر رفتار شهروندان در بخشی از موضوعات هستیم، عنوان کرد: بخشی از شعار آسمان آبی، زمین پاک مربوط به این است که خودروی شخصی خود را بیرون نیاوریم اما امروز می گوییم ابتدا باید توسعه حمل و نقل عمومی را انجام دهیم و سپس محدودیت ایجاد کنیم. با این وجود این خواهش و تمنا را داریم که اگر خودروی شخصی خود را بیرون می آوریم، حداقل در رعایت فرهنگ ترافیک دقت داشته باشیم. امروز غرض ما از درست رانندگی کردن و حرکت در خطوط تنها اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه باید توجه داشته باشیم این موضوع اثر مستقیمی بر روی کاهش آلودگی هوا دارد چرا که هم اکنون جان مردم در خطر است. بنابر این امروز نیازمند تغییر رفتار هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اصلاح فرهنگ سوار شدن و پیاده شدن از مترو در شهر تهران تاکید کرد: هم اکنون دیگر در موضوع سوار شدن به مترو برای ایمنی، سرعت بیشتر و اتلاف وقت کمتر دقت می کنیم. از دیگر سو در عین اینکه امروز دو ایستگاه خط سه را افتتاح می کنیم، سر فاصله حرکت قطارها در خط چهار مترو را از هفت دقیقه به پنج دقیقه کاهش داده ایم. بنابر این پیشرفت شهر منوط به همکاری تنگاتنگ حوزه های اجتماعی و فرهنگی و تعامل بین آن هاست و ما نیز از نخبگان، مردم و رسانه ها خواهش می کنیم که این همراهی را با ما داشته باشند.

شهردار تهران در پایان تاکید کرد: امیدوارم با همکاری و همراهی مردم و رسانه ها بیش از گذشته شهرمان را زیبا کرده و زیرساخت های آن را تکمیل کنیم تا شهرمان را آماده زندگی خوب برای رشد معنوی و مادی شهروندانمان کنیم.