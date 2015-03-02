به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: همزمان با فرمان تاسیس کمیته امداد در چهاردهم اسفندماه، ۵۵ پایگاه در سطح شهر و ۱۰۰ مسجد آماده دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی مردم همچون پوشاک‏، کفش و موارد خوراکی خود به نیازمندان و بی بضاعتان خواهد بود.

وی بیان داشت: در جهت مشارکت دانش آموزان‏، چهارشنبه سیزدهم اسفندماه ۸۰۰ مدرسه آماده دریافت کمک‌های دانش آموزان خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم ادامه داد: مبالغ و هدایای جمع آوری شده در هر مدرسه صرف دانش آموزان نیازمند همان مدرسه خواهد شد.

کمک هشت میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریالی مردم در هفته نیکوکاری سال گذشته

وی یادآور شد: در سال گذشته در هفته نیکوکاری مردم هشت میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.

جلالی تصریح کرد: برای اولین بار در سال جاری غرفه‌ای در میدان آستانه ایجاد کردیم تا مردم کتاب‌های علمی، داستانی، کنکوری و دانشگاهی خود را که نیازی به آنها ندارند به نیازمندان اهدا کنند.

وی با بیان این که این عمل یک کار فرهنگی با ارزشی است، ادامه داد: این غرفه روز پنج شنبه کتب مردم را جمع آوری خواهد کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان داشت:‌ به دلیل فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) امسال جشن نیکوکاری به شور نیکوکاری تغییر نام داد و اکرام فاطمی، شور نیکوکاری شعاری است که برای هفته احسان و نیکوکاری سال جاری انتخاب شده است.

وی عنوان داشت: روز ۱۵ اسفندماه نیز در محل برگزاری نماز جمعه مردم می‌توانند کمک‌های خود را به نیازمندان اهدا کنند.

افزایش ۲۰ درصدی کمک‌های مردمی به کمیته امداد

جلالی افزود: مردم قم طی یازده ماه اول سال جاری ۲۱۲ میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

آزادی ۳۶ زندانی با کمک خیران

وی افزود: در دومین روز از هفته احسان و نیکوکاری خیران ۳۶ زندانی بدهی مالی غیرعمد را آزاد کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در این زمینه ادامه داد: کل بدهی‌ها ۲ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال و ۳۰۹ قطعه سکه بود که پس از جلب رضایت شاکیان این مبلغ به ۱۸۰ میلیون تومان و ۱۸ سکه کاهش یافت که فقط ۱۷۵ میلیون تومان آن را حسین هدایتی اهدا کرد.

جلالی تصریح کرد: با هماهنگی های ایجاد شده با صدا و سیمای قم روز پنج شنبه برنامه زنده‌ای در میدان آستانه از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ اجرا می‌شود.