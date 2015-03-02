مدل روابط تجاری با سایر کشورها اشکال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی امروز در جلسه بررسی فرصت های تجاری با کربلا ابراز کرد:در ایران تولید کننده ها برای صادرکردن تولیدات خود به سایر کشورها باید خودشان به آن کشورها مراجعه کنند.

وی با اشاره به گسترش ارتباطات از طریق فضاهای مجازی و ابزارهای روز تصریح کرد: متاسفانه با توجه به این ابزار ها هنوز از الگوی مناسبی برای مراجعات داخلی و خارجی استفاده نشده است.

جمیلی خاطر نشان کرد: باید بتوانیم شکل جدیدی از مراودات و تجارت را در مسیر مبدا و مقصد ایجاد کنیم و اگر الگوی مناسبی برای روابط تعیین شود می توان به بهترین شکل از رفت و آمد هایی که به کشور وجود دارد بهره برد.

وی با اشاره به جذب هیئت های تجاری که در وضعیت مناسبی قرار دارد، تصریح کرد: در مسیر زنجان – سنندج در تمام ساعات خودرو های با پلاک کشور عراق در رفت و آمد هستند که علاوه بر یان از طریق خطوط هوایی نیز جابه جایی های بسیاری میان این دو کشور در جریان است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان بیان کرد: از هر مراجعه عراقی به کشور می توان بهره برد چرا که هر یک از این افراد به عنوان سفیران تجاری و تبلیغ کنندگان فرصت های تجاری ایران به کشور خود می توانند باشند.

وی با بیان اینکه در گذشته تجربه بسیار مناسبی از تشکیل هولدینگ های مختلف وجود نداشت یاد آور شد: در حال حاضر وضعیت فعالیت های عمرانی در کشور بسیار محدود است چون الویت بر تکمیل پروژه هایی است که بالای 50 درصد تکمیل هستند که وارد فاز جدید از مصارف شده اند و با این وضع بازار برخی مصالح مانند سیمان و ... وارد رکود می شود.

جمیلی اظهار کرد: به نظر می رسد وضعیت پروژه های عمرانی در عراق از رونق خوبی برخوردار است و با توجه به ظرفیت مناسب فنی و مهندسی کشور می توان هولدینگ های چند منظوره ای را تاسیس کرد که با این کار شرکت های فنی و مهندسی رونق می یابند.

وی بیان کرد: اردیبهشت ماه زمان مناسبی برای پذیرایی از تجار کربلا در زنجان است که فرصت های تجاری زنجان به آنها معرفی شود.