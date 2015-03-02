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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

پاشایی:

توجه به علایق دانش آموزان در ایجاد انگیزه آنان موثر است

توجه به علایق دانش آموزان در ایجاد انگیزه آنان موثر است

تبریز- مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: توجه به علایق دانش آموزان در ایجاد انگیزه آنان موثر است و باید فرهنگیان توجه ویژه ای به ایجاد انگیزه در بین این قشر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی دوشنبه در آئین افتتاح آزمایشگاه های نانو فناوری ناحیه سه تبریز با بیان اهمیت توجه به کیفیت بخشی در امر تعلیم و تربیت از توجه، تنوع، تصور و تسلط به عنوان کلید واژه های موثر در این زمینه یاد کرد و اظهار داشت: توجه به عناصر کلیدی فوق در فتح قله های رفیع علم و معرفت در کنار توجه به کیفیت، اساسی و تعیین کننده است.

وی با اشاره به اینکه توجه به علایق دانش آموزان در ایجاد انگیزه در آنها موثر است، ادامه داد: برای هر کسی یک روش نمی تواند کارساز باشد و ضرورت دارد که دیدگاه ها و توانایی های افراد مد نظر قرار گیرد.

پاشایی افزود: هر مطلب یا آموزشی که دانش آموز تصور کرده و در ذهن خود تصویر سازی نماید، ماندگاری و اثر آن بیشتر خواهد بود و اگر بخواهیم آموخته ها و محتوای کتب درسی درونی شود مطمئنا توجه به این بحث بسیار مهم است.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویکرد سند تحول بنیادین به توجه ویژه به امر تحقیق و پژوهش تصریح کرد: در راستای گذر از سیستم سنتی آموزش و پرورش و تحقق اهداف سند تحول بنیادین از ۱۰۱ پژوهش سرا که در سال جاری در کشور تاسیس شده است، ۲۱ پژوهشسرا در استان ما احداث شده  که معنا و مفهوم آن تلاش جمعی همکاران و دانش آموزان در این حوزه است.

پاشایی در پایان از کسب رتبه سه و ۱۰ کشوری کنکور سراسری توسط دانش آموزان استان خبر داد و توجه ویژه و تخصیص منابع لازم برای به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه فراوان دانش آموزان استان را خواستار شد.

کد مطلب 2509996

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