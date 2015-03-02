جاذبه های گردشگری همدان نیازمند اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبريزی ظهر دوشنبه در جلسه كميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاری و گردشگري شورا كه با حضور شهردار، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري شهرداري همدان برگزار شد، گفت: وجود جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی بی نظیر در این شهرموجب شده همدان یکی از قطب های گردشگری غرب کشور باشد.

تبریزی افزود: باید به لحاظ تقارن نوروز با ایام فاطمیه برنامه های ستاد با رعایت شعائر دینی و مذهبی به گونه ای برگزار شود که نوروز سال آینده رونق سفرها و ماندگاری مسافران و گردشگران به مراتب بیشتر از سال جاری باشد.

وی با تاکید بر اینکه زیرساختهای گردشگری باید در همدان آماده شود، اظهار کرد: اسکان مسافران در جذب و ماندگاری گردشگران تاثیر گذار است و این مقوله باید مورد توجه واقع شود.

رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی از خدمات ستاد استقبال نوروز افزود: با توجه به اینکه همه ساله در ایام نوروز مسافران و گردشگران به شهر تاریخی همدان سفر می کنند باید همه نوع خدمات از جمله بستر انجام فرایض دینی برای آنها فراهم و آماده شود.

غبار روبی مساجد در راستای ارائه خدمات برای اقامه نماز مسافران و گردشگران نوروزی در ساعات مختلف روز، در برنامه های ستاد لحاظ شود. تبریزی با انتقاد از بسته بودن درب مساجد در خارج از ساعات نماز گفت: باید غبار روبی مساجد در راستای ارائه خدمات برای اقامه نماز مسافران و گردشگران نوروزی در ساعات مختلف روز، در برنامه های ستاد لحاظ شود.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به تقارن عید نوروز با ایام فاطمیه گفت: با فضاسازی مناسب، شهر باید رنگ مذهبی بگیرد و حرمت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) حفظ شود.

محمد علی پرزاد افزود: مدیریت شهری باید فضای شهر را رنگ و لعاب دینی و مذهبی دهد و با بهار طبیعت تلفیق کنند چون همان‌گونه که انتظار دارند فضای شهر بهاری و نوروزی باشد، بی‌تفاوتی نسبت به ایام فاطمیه را هم نمی‌پذیرند.

شهردار همدان نیز با بیان اینکه تدوین بودجه ۹۴ با توجه به سرمایه گذاری اقدام ارزشمندی است از متقاضیان داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در همدان بویژه بخش احداث هتل های پنج ستاره خبر داد و اظهار کرد: فاز دوم بازار بزرگ سینا نیز به اتمام رسید.

سید مصطفی رسولی اظهار کرد: با شروع عملیات اجرایی چند پروه در سال ۹۴ در آینده ای نزدیک شاهد تحول در شهر همدان خواهیم بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان نیز به ارائه گزارشی از شروع فعالیت ستاد استقبال از بهار پرداخت و با بیان اینکه از نیمه بهمن ماه سال جاری جلسات ستاد شروع شده است، گفت: شهرداری همدان مسئولیت دو کمیته شامل مدیریت امور شهری و شهرداریهای استان و تسهیلات و اسکان مسافرین را بر عهده دارد.

شیفت بندی یک هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل شهرداری در چهار شیفت کاری در ایام نوروز انجام خواهد شد. محمدرضا بیاناتی با بیان اینکه ۵۰ نماد و المان در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد، افزود: شیفت بندی یک هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل شهرداری در چهار شیفت کاری در ایام نوروز انجام خواهد شد و مشکلی را در این بخش نخواهیم داشت.

بیاناتی از تدوین ۱۲۰ عنوان تقسیم کار برای ایام نوروز خبر داد و اضافه کرد: سه اقدام جدید برای نوروز ۹۳ در شهرداری همدان برنامه ریزی شده که از جمله آنها تهیه نرم افزار گردشگری و راهنمایی گردشگران با استفاده از تابلوهای ال ای دی است.

وی با اشاره به تقارن بودن ایام فاطمیه با ایام نوروز اظهار کرد: برای فضا سازی از پرچم های سیاه و جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود و از روز پنجم فروردین برنامه های ویژه اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گرشگری شهرداری همدان از آمادگی ستاد برای راهنمایی و اسکان مسافران خبر داد و افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی شهر همدان و سرمای هوا، نوروز امسال مسافران به هتل ها، مهمانپذیرها و اقامتگاه های رسمی هدایت خواهند شد و امسال اسکان ۱۵۰ هزار نفر پیش بینی شده است.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان نیز در گزارشی ازفراخوان سرمایه گذاری پروژه های شهرداری از جمله میدان میوه و تره بار جدید و مجموعه تجاری و تفریحی ارم خبر داد و گفت: در این فراخوان شرکتهایی با رزومه و سابقه قوی وارد شده و متقاضی سرمایه گذاری هستند.

اکبر رنجبران اضافه کرد: نقشه معماری و سازه پروژ احداث پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیگ نیز تهیه شده و آماده است.