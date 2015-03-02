تدوین طرح جامع بهبود کیفیت خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی استادرحیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از تهیه طرح جامع هفت ساله در ایران خودرو به منظور افزایش سطح کیفی تولیدات و خدمات این گروه خودروسازی خبر داد و گفت: تلاش داریم تا با این طرح طی یک دوره زمانی مشخص به سطح خودروسازان خارجی برسیم و بر این اساس، تمرکز بر روی اقدامات پیشگیرانه در جهت کیفیت و بهبود خدمات صورت خواهد گرفت به نحوی که نوساناتی که در مسئله کیفیت، گاه مشتریان را اذیت می کند به حداقل برسد.

وی افزود: رسیدگی سریع به شکایات و تعریف طرح های بهبود کیفیت محصول در قالب این برنامه پیش بینی شده است، ضمن اینکه برای اجرای این برنامه ستاد کیفیت با حضور مدیران ارشد ایران خودرو تشکیل و به صورت هفتگی اوضاع را پایش می کنند.

استادرحیمی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون تولید خودرو در این گروه صنعتی از مرز ۵۷۴ هزار و ۷۱۴ دستگاه عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

به گفته این مقام مسئول، طی سال جاری ۵ هزار دستگاه خودرو از کشور صادر شده که ۸۵ درصد این صادرات به صورت SKD و بقیه به صورت CBU بوده است.

وی گفت: عراق، آذربایجان، ونزوئلا، سودان، سنگال و ترکمنستان بازارهای هدف صادراتی ایران بوده اند و قرار است در سال آینده ۳۰ هزار دستگاه سمند سورن و پژو ۲۰۶ و رانا نیز صادر شود.

استادرحیمی با بیان اینکه تفاوت معناداری میان کیفیت خودروهای داخلی و صادراتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم نوسانات کیفیت میان محصولات صادراتی و تولیدی را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم و کیفیت محصولات تولید داخل را بالا بریم.

وی با بیان اینکه از کیفیت محصولات تولیدی به صورت کامل رضایت ندارم، خاطرنشان کرد: به نمره کیفی تولیدات داخلی از ۱۰۰، نمره ۷۰ می دهم، البته در سال ۹۱ مشکل تامین قطعه از سازندگان اصلی وجود داشت و حرکت به سمت داخلی سازی به دلیل عدم وجود دانش فنی لازم سبب افت کیفی شد که اکنون در جهت بهبود در حال حرکت هستیم.

استادرحیمی در خصوص نصب برخی قطعات خودروها بر روی یکدیگر خاطرنشان کرد: نصب قطعاتی همچون گیربکس بر روی برخی خودروها سبب کاهش کیفیت شده که البته این مسئله از لحاظ فنی بررسی و در زمینه سیستم گیربکس و تعلیق کارگروهی تشکیل شده و مشاور خارجی نگرفته شده است که امیدواریم به زودی بتوانیم نتیجه بررسی های آن را اعلام کنیم.