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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

تشکیل کمیته مشترک همکاری سازمان تأمین اجتماعی و رسانه ملی

تشکیل کمیته مشترک همکاری سازمان تأمین اجتماعی و رسانه ملی

در نشست مشترک مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مقرر شد که کمیته مشترکی برای اتخاذ ساز و کارهای ارتقاء همکاری دوجانبه بین این دو سازمان تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش پس از این نشست با صدور نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این کمیته را معرفی کرد.

بر این اساس امیر خوراکیان، مشاور مدیرعامل در امور فرهنگی؛ دکتر منصور اعتصامی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی؛ ابراهیم رستمیان مقدم، مشاور مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره موسسه آتیه؛ دکتر مسعود کوثری، مدیرعامل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و امیرعباس تقی‌پور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی؛ نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این کمیته مشترک هستند.

این کمیته تخصصی با هدف اشاعه و ارتقاء دانش و فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، ترویج مفاهیم و اطلاع رسانی عمومی بیمه و تأمین اجتماعی و معرفی جامع کارکردهای آن در نظام توسعه کشور تشکیل می‌شود.

نوربخش اظهار امیدواری کرد که با بهره‌گیری از تجارب و توانمندی تخصصی سازمان صدا و سیما و تعامل و همکاری سایر متخصصان مجرب، ضمن تعیین خط مشی‌ها و راهبردهای محوری، زمینه‌های بیشتر فرهنگ سازی عمومی و معرفی اهداف، برنامه‌ها و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.

کد مطلب 2510010
مهناز قربانی مقانکی

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