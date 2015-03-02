تشکیل کمیته مشترک همکاری سازمان تأمین اجتماعی و رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش پس از این نشست با صدور نامهای به رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این کمیته را معرفی کرد.
بر این اساس امیر خوراکیان، مشاور مدیرعامل در امور فرهنگی؛ دکتر منصور اعتصامی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی؛ ابراهیم رستمیان مقدم، مشاور مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره موسسه آتیه؛ دکتر مسعود کوثری، مدیرعامل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و امیرعباس تقیپور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی؛ نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این کمیته مشترک هستند.
این کمیته تخصصی با هدف اشاعه و ارتقاء دانش و فرهنگ بیمههای اجتماعی، ترویج مفاهیم و اطلاع رسانی عمومی بیمه و تأمین اجتماعی و معرفی جامع کارکردهای آن در نظام توسعه کشور تشکیل میشود.
نوربخش اظهار امیدواری کرد که با بهرهگیری از تجارب و توانمندی تخصصی سازمان صدا و سیما و تعامل و همکاری سایر متخصصان مجرب، ضمن تعیین خط مشیها و راهبردهای محوری، زمینههای بیشتر فرهنگ سازی عمومی و معرفی اهداف، برنامهها و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.
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