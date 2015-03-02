شبکه های ماهواره ای در صدد تغییر سبک زندگی جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای کرمان، ابوالحسن صادقی جهانی مدیر کل صدا و سیمای استان کرمان ظهر امروز در دیدار با ولی نیا مدیر کل زندان های استان و اعضای ستاد دیه با اشاره به اینکه حضور حتی یک نفر در زندان به نفع نظام اسلامی نیست، گفت: صدا و سیما آمادگی همکاری همه جانبه برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی را دارد.

وی به تاثیر گذاری کانون خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: تولید برنامه های خانواده محور در سال جدید افزایش پیدا خواهد کرد.

صادقی با اشاره به اینکه متاسفانه نهاد خانواده در حال حاضر ضریب نفوذ قبل خود را از دست داده است، عنوان کرد: صنعتی شدن با ویژگی هایی که داشت، عوارضی هم در برداشت که باید آنها را مدنظر داشت.

وی با بیان اینکه علما و نخبگان جامعه کانون های اثر گذار در هر جامعه ای هستند، گفت: رسالت آنها تنها رسالت دینی نیست بلکه آنها رسالتی ملی در همه ابعاد دارند.

مدیر کل صدا و سیمای استان کرمان با اشاره به اینکه آنها باید در انبساط خاطر مردم تفکر کنند و راهکارهای لازم را ارائه دهند، خاطر نشان کرد: برای عزاداری ها الگوهای خوبی وجود دارد اما متاسفانه الگوهای خوبی در شادی های جامعه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باید ماهواره شناسی را به مردم نشان داده و انها را با آسیب های مخرب آن آشنا کنیم، افزود: ماهواره هراسی چاره کار نیست و مردم را از آن دور نمی کند.

صادقی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما در رسانه بر رفتار اثباتی است، گفت: بهتر است روش و سبک زندگی به صورت اثباتی به مردم ارائه شده و اعتقاد دارم که برای تولید و ساختن هر کار سینمایی مطالعه و تحقیقات لازم انجام شود.

در این جلسه ولی نیا مدیر کل زندان های استان کرمان نیز به بیان آسیب ها از زبان کسانی که دچار آن شدند را اثرگذار تر دانست و گفت: دشمنان از افزایش زندانی در زندان ها خوشحال می شوند.

وی با بیان اینکه صدا و سیما نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارد، افزود: متاسفانه زندان ها کمتر مورد بازدید مسئولان قرار می گیرد و این ضعف بزرگی است.

ولی نیا با اشاره به اینکه زندان محیط اطلاعاتی خوبی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در جامعه است، خاطر نشان کرد: آشنایی نزدیک و قابل لمس چرائم با حضور در زندان می تواند رای برنامه ریزی های لازم در جامعه موثر باشد.

وی همچنین بر مراقبت های بعد از خروج زندانیان از زندان تاکید کرد و گفت: نباید افراد بعد از خروج از زندان طرد شوند بلکه باید با راهکار های لازم آنها را دوباره احیاء کرد.