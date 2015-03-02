برگزاری مراسم برای شهدا باید به دور از نگاه های سلیقه ای باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی پور در جلسه هماهنگی تشییع شهدای گمنام که ظهر دوشنبه در استانداری گیلان برگزار شد، ترویج فرهنگ شهادت و برگزاری باشکوه مراسم شهدای گمنام را در راستای ترویج اخلاقیات در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: ترویج اخلاق و مناسبات اجتماعی از وظایف همه اعم از مدیران است و برگزاری باشکوه تجلیل مقام شهدا در راستای تشکیل نظام اجتماعی جامعه است.

وی افزود: هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاه های اجرایی در برگزاری مراسم شهدا که اقدامی فرهنگی و اجتماعی اسست، نباید به عنوان کاری تزئینی برای مدیران قلمداد شود.

احمدی پور با تاکید بر اینکه کار مدیران تنها عمران و آبادانی نیست ادامه داد: شکل دهی نظام اجتماعی جامعه که متناسب با آرمان های ارزش های امام (ره) و انقلاب اسلامی است نیز از وظایف همه مدیران است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان آگاهی بخشیدن به نسل جوان را مهم دانست و گفت: آگاهی بخشی به نسل جوان نیازمند معرفی شهدا و آثارشان است.

وی ادامه داد: شهدا متعلق به آحاد مردم هستند و باید به دور از نگاه های سلیقه ای و حاشیه ای با نظم خاص و مناسب برنامه های گرامیداشت برای آنها را برگزار کرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری تشییع پیکر ۲ شهید گمنام در روز چهارشنبه اظهار داشت: پیکر یکی از شهدای بخش سنگر نیز به همراه این دو شهید گمنام توسط مردم همیشه در صحنه رشت در زوز چهارشنبه تشییع می شوند.

رسول جلایی با بیان اینکه این دو شهید گمنام در پردیس بنت الهدی صدر دانشگاه فرهنگیان رشت به خاک سپرده می شوند افزود: برگزاری شب وداع با شهدا در مسجد امام رضا (ع) گلسار از جمله برنامه های جانبی گرامیداشت و تشییع شهدای گمنام است.