2682 مشترک نهاوندی از اینترنت پر سرعت استفاده می کنند

غلامرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری هزار و ۸۰۰ مشترک نهاوندی از خدمات اینترنت پر سرعت (ای دی اس ال) بهره مند شده اند و در سه شهر گیان، برزول و فیروزان نیز ۸۲۲ مشترک جدید از اینترنت پر سرعت استفاده می کنند.

سلطانی گفت: از ابتدای سال جاری امکان استفاده از اینترنت پر سرعت (ای دی اس ال) در ۲۳ روستای شهرستان نهاوند فراهم شده و در حال حاضر بیش از ۵۰ روستای نهاوند از اینترنت پر سرعت بهره مند هستند.

وی افزود: برای حل مشکل تلفن با سیم روستاهای فارسبان، کهریز، توانه و کرک سیستم (بی تی اس) در این روستاها نصب و راه اندازی شده است.

رئیس شرکت مخابرات شهرستان نهاوند با بیان اینکه در یک سال گذشته قطعی اینترنتی در شهرستان نهاوند وجود نداشته است، گفت: مشکلات زيرساختي در بعضی مناطق شهرستان نهاوند وجود دارد که ارائه خدمات اينترنت پرسرعت مخابرات را با مشکل روبرو می کند که برای رفع اين مشکلات توسعه و تقویت کابل فیبر نوری و جمع آوری (پی سی ام) در محدوده بلوار بعثت و میدان نیروی انتظامی انجام شده است.

غلامرضا سلطانی بیان با بیان اینکه پوشش تلفن ثابت در سطح شهرستان نهاوند ۱۰۰ درصدی است، گفت: شهرستان نهاوند دارای ۵۰ هزار مشترک تلفن ثابت است که ۲۵ هزار و ۳۰۰ شماره آن مربوط به مشترکین شهر نهاوند و مابقی آن مروط به چهار بخش مختلف شهرستان است.

سلطانی ادامه داد: در حال حاضر در نهاوند هیچ روستایی فاقد تلفن ثابت وجود ندارد و برای توسعه شبکه اینترنت پرسرعت در سطح شهر نهاوند مشکل و محدودیتی وجود ندارد.