حاشیه نشینی به متن برنامه مدیران لرستان نیامد/ ضعف فعالیت فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه نشینی در شهرستانهای مختلف استان لرستان معضلی است که به همراه خود آسیب های اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی را نیز خواهد داشت تا پیگیری برای کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده در دستور کار چهارمین جلسه کارگروه ارتقای امنیت اجتماعی استان لرستان قرار گیرد.

دستگاهها عملکرد یکساله خود را در زمینه حاشیه نشینی گزارش کنند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه ارتقای امنیت اجتماعی در محل سالن جلسات استانداری لرستان بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در راستای انجام فعالیتهای فرهنگی در مناطق حاشیه نشین تاکید کرد.

نادر قربانی اظهار داشت: ساماندهی سازمان های مردم نهاد در بحث توسعه مناطق شهری و مقابله با حاشیه نشینی از موضوعاتی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد هرچند تا کنون این سازمان ها همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.

وی عنوان کرد: بنا شده است در بحث مبارزه با حاشیه نشینی در سالجاری به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود که عملکرد یکساله خود را گزارش کنند.

دستگاهها به وظایف فرهنگی خود در مناطق حاشیه نشین چندان عمل نمی کنند

مدیرکل بهزیستی استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه مدیران دستگاه ها به وظایف خود برای اجرای مسائل فرهنگی در مناطق حاشیه نشین به خوبی عمل نمی کنند گفت: تصور بیشتر افراد این است که ساماندهی مناطق حاشیه ای تنها بر عهده سازمان بهزیستی یا کمیته امداد است.

همایون عمودی زاده اظهار داشت: به لحاظ روانشناسی هنگامیکه به منطقه ای توجه نشود به طور طبیعی مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آن منطقه به بار خواهد آمد که این امر منتج به شکل گیری جمعیتی به نام جمعیت حاشیه نشین خواهد شد.

وی افزود: اگر به مناطق حاشیه نشین شهرها به لحاظ فراهم کردن بسترهای شهرسازی توجه ویژه ای صورت گیرد فرهنگ آن مناطق نیز با محیط سازگار خواهد شد.

۳ پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه ای مستقر شد

مدیرکل بهزیستی استان لرستان به فعالیت های این سازمان در ارتباط با ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهرها اشاره کرد و گفت: سه پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه ای استان مستقر شده و یک مرکز بهزیستی غیردولتی در منطقه گل سفید شهر خرم آباد ایجاد شده است.

عمودی زاده افزود: احداث یک کلینیک مددکاری در منطقه کوی علی آباد و ۴۰ "سی بی محله اجتماع محور" در مناطق حاشیه ای توسط سازمان بهزیستی استان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در بحث کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دو سرپناه شبانه، پنج تیم سیار و سه مرکز "دی آی سی" مشغول فعالیت هستند که هر کدام متناسب به نوع فعالیت خدمات متنوعی به جامعه هدف ما در مناطق حاشیه ای ارائه می دهند.

شناسایی ۴۳۰۰ فرد در معرض خطر در مناطق حاشیه نشین

مدیرکل بهزیستی استان لرستان بیان داشت: در پایگاه های خدمات اجتماعی چهار هزار و ۳۳۵ نفر از افرادی که در معرض خطر بوده اند شناسایی شده که همگی آنها شناسنامه دار شده اند.

عمودی زاده ادامه داد: برای هزار و ۳۶۷ نفر از افرادی که در معرض خطر و آسیب هستند پرونده تشکیل شده و این افراد به مراکز مداخلات روانی - اجتماعی بهزیستی ارجاع داده شده اند.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی، راه اندازی باشگاه مثبت ایدز به منظور پیشگیری از این بیماری، ارائه کمک های مالی به خانواده های آسیب دیده و آموزش نوع روابط اجتماعی برای جلوگیری از وقوع بیماری های پرخطر و واگیردار اقداماتی است که در مسیر بهبود وضعیت فرهنگی در مناطق حاشیه ای توسط بهزیستی صورت گرفته است.

ساماندهی مناطق حاشیه ای تنها وظیفه کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیست

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه ساماندهی مناطق حاشیه ای تنها وظیفه کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیست افزود: همه دستگاه ها بایستی به این مسئله ورود پیدا کنند و بسیاری از حوادث و آسیب ها به علت عدم توجه مسئولین به این مناطق است.

ولی اله منتظری عنوان کرد: فعالیت های کمیته امداد استان در زمینه مناطق حاشیه نشین به طور عمده فعالیت های خانواده محور است.

وی اظهار داشت: علاوه بر ارائه فعالیت های درمانی، خدماتی و اجتماعی توسط کمیته امداد رسیدگی به مناطق محروم و حاشیه نشین از اولویت های کمیته امداد است.