به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان در پایان جلسه امروز سازمان لیگ در جمع خبرنگاران درباره این جلسه، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در این جلسه درباره چگونگی درآمدهای سازمان لیگ و مشکلات مالی باشگاه‌های لیگ برتر صحبت کردیم.

وی افزود: همچنین درباره اسپانسر سازمان لیگ صحبت‌هایی مطرح شد. نمایندگان اسپانسر که امروز در سازمان لیگ بودند از نزدیک مشکلات مالی را رصد کردند. مهمترین بحث ما این بود که برنامه مالی فصل ۹۴-۹۳ را بررسی کنیم تا باشگاه‌ها مثل هر سال دچار مشکلات مالی نباشند.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ همچنین از راه اندازی سامانه تلفنی در این سازمان خبر داد و افزود: قرار شده است ۵ شرکت در مزایده شرکت کنند. یک کارگروه متشکل از من، محمدرضا ساکت و حمیسی رئیس حراست فدراسیون فوتبال پیشنهادات را بررسی می‌کنند.

وی همچنین در خصوص درخواست مسئولان تیم امید برای تعلیق مسابقات هفته بیست و سوم لیگ فوتبال ایران تاکید کرد: ابتدای سال با کارلوس کی‌روش برای برنامه‌های لیگ تفاهم کردیم و نمی‌دانم چرا یکسری انتظار دارند تا برنامه آنها را هم انجام بدهیم. من از زحمات حبیب کاشانی و محمد خاکپور تشکر می‌کنم ولی نمی‌‌توانیم مسابقات هفته بیست و سوم لیگ را لغو کنیم.

بهروان در پایان گفت: مسابقات هفته بیست و سوم لغو نمی‌شود اما تاریخ دیدار تیم‌های پیکان با ذوب‌آهن اصفهان، سپاهان اصفهان با پدیده و سایپا البرز با ملوان بندرانزلی تغییر کرده و روز 27 اسفندماه برگزار خواهد شد. سایر دیدارها در زمان اعلام شده قبلی، برگزار می‌شود.