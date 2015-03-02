دیپلمات سعودی در یمن آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «عبدالله محمد خلیفه الخالدی» دیپلمات سعودی که به اسارت القاعده در یمن درآمده بود آزاد شد.

این دیپلمات سعودی در مارس 2012 از مقابل منزل خود در منطقه المنصوره در شهر عدن یمن ربوده شده بود.