۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

دیپلمات سعودی در یمن آزاد شد

رسانه های خارجی از آزاد شدن دیپلمات سعودی از اسارت القاعده در یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «عبدالله محمد خلیفه الخالدی» دیپلمات سعودی که به اسارت القاعده در یمن درآمده بود آزاد شد.

این دیپلمات سعودی در مارس 2012 از مقابل منزل خود در منطقه المنصوره در شهر عدن یمن ربوده شده بود.

کد خبر 2510023
سمیه خمارباقی

