دولت جلوی واردات بی رویه محصولات کشاورزی را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس در نوبت بعد از ظهر تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی توسط هیات رئیسه قرائت شد؛ وحید احمدی نماینده کنگاور صحنه و هرسین، حسن کامران نماینده اصفهان و حسین سبحانی نیا نماینده نیشابور و فیروزه در تذکر مشترک به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار توضیح درباره علت عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ایثارگران توسط بانک های عامل شدند.

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج و اشتهارد در تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش خواستار تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان و احمد علی مقیمی نماینده بهشهر و نکا به وزیر آموزش و پرورش خواستار جلوگیری از اقدامات سیاسی و انتخاباتی در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران شدند.

همچنین عباس مقتدایی نماینده کاشان در تذکر کتبی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به وضعیت ایمنی کارگاه ها و بررسی دلیل کشته شدن هشت نفر از کارگران در اصفهان را خواستار شد.

علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه نیز در تذکر به رئیس جمهور و جمعی از وزرا خواست تا علت واردات بی رویه محصولات کشاورزی توضیح داده شده و از این مسئله جلوگیری شود.

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران نیز در تذکر به وزیر علوم خواستار توضیح در رابطه با مشکلات فرهنگی در اردوهای مختلف دانشجویان دانشگاه آزاد شد.