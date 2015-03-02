بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی فرخ شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این موزه با هدف بالا بردن سطح دانش عمومی راجع به عالم خلقت و شناخت ارزش وجودی جانوران، گياهان و... در زندگي انسان و محيط زيست و پي بردن به قدرت و عظمت خالق و همچنين به منظور كمك به آموزش بهتر و شناخت از فن علوم جانوری، گياهی و زمين شناسی و انجام قسمتی از فعاليتهاي علمی، دانشگاهی، موزه تاريخ طبيعی تنگ صیاد بر پايه موازين علمی و فنی طراحی و مورد بهره برداري قرارداده است.

وی افزود: موزه تاريخ طبيعي تنگ صیاد در برگيرنده نمونه هاي انواع جانواران و گياهان به عنوان يك مركز علمي- زيست محيطي در وهله اول در خدمت آموزش و پژوهش استان در اين بخش قرارمي گيرد همچنین به عنوان مرجعي براي مراجعه و مطالعه علاقه مندان به علوم طبيعي و دانش پژوهان داخلي و خارجي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شهرام احمدی اظهار داشت: طراحي موزه تاريخ طبيعي در منطقه حفاظت شده تنگ صياد صورت گرفت و در سال 1389 پروژه ساختماني آن پايان يافته و در سال جديد نيز كار تجهيز بخش هاي مختلف آن آغاز شده است.

وی ادامه داد: زير بناي موزه 168 مترمربع است كه از نظر وسعت جزو بزرگترين موزه هاي تاريخ طبيعی كشور به شمار می رود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر بخش هاي مختلف موزه شامل سالن موزه، بخش نمايشگاهی، حوزه اداری، سالن آمفی تئاتر، كارگاه تاكسيدرمی و كتابخانه می شود.

وی عنوان کرد: سالن موزه كه مجموعه هايي از پستانداران، پرندگان دوزيستان و ... بصورت تاكسيدرمی، گياهان بصورت نمونه هاي هرباريومی و زيستگاهها (اكولوژي) در آن نگهداری شده و همگي با ديدگاه علمی در اين قسمت به نمايش گذاشته شده است.